Fotografii nemaivazute cu John, Caroline si Jacqueline Kennedy (Galerie foto)

Imagini rare ale fostului presedinte al Statelor Unite, John F. Kennedy, ale sotiei sale, Jacqueline, si ale fiicei sale, Caroline, fotografii despre care s-a crezut ca s-au pierdut au fost readuse in memoria publicului cu ocazia deschiderii expozitiei de la Newseum din Washington D.C.

Negativele originale, realizate de catre fotograful personal al lui Kennedy, Jacques Lowe, care erau depozitate intr-un seif la World Trade Center au fost distruse in atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 de la New York, potrivit, CBS News.

Expozitia de fotografii digitale a restaurat imagini stocate in alta parte, la New York. Printre acestea se regasesc si portrete ale fostului presedinte John F. Kennedy, facute in timpul campaniei electorale de realegere a sa in Senat.

O imagine memorabilia este aceea in care apar John F. Kennedy, alaturi de sotia sa, Jacqueline si fetita lor, Caroline, fotografie facuta in iulie 1958, prima pe care Jacques Lowe a realizat-o la locuinta acestora de la Hyannis Port.

Imaginea ii prezinta pe John si Jacqueline stand la o masa intr-un restaurant din Oregon, in timpul campaniei prezidentiale din toamna anului 1959.

Colajul ii arata in diverse ipostaze pe Jacqueline, Caroline si John la locuinta lor din Hyannis Port, Massachusetts, in august 1960, dupa ce Kennedy castigase nominalizarea Partidului Democrat pentru prezidentiale.

Fotografia evidentiaza frumusetea lui Jacqueline Kennedy, care se afla la locuinta sa in timpul unei sedinte foto realizata de Jacques Lowe. Fotografia a aparut in mai multe reviste celebre din intreaga lume, printre care Paris Match, Ladies' Home Journal si TV Guide.

In fotografie apar John si Jacqueline Kennedy pe 9 noiembrie 1960 la Hyannis Port.

O fotografie-document memorabilia facuta cu cateva momente inainte de asasinarea presedintelui John F. Kennedy la Dallas. Instantaneul ii prezinta pe presedinte si pe sotia sa, in masina decapotabila, pe 22 noimebrie 1963.

