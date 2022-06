Ghicitorii in palma au prezis uneori destine celebre

In Bucurestiul interbelic, te acostau adesea pe la intersectii florarese ambulante, care daca vedeau ca florile nu te intereseaza, iti plasau o ultima oferta imbietoare: sa-ti ghicesc in palma, domnisorule?

Nimeni nu stie unde a aparut pentru prima oara ghicitul in palma, dar este sigur ca era practicat de vechii chaldeeni, hindusi, chinezi, greci si romani. In ce priveste raspandirea in Europa, este foarte probabil ca aceasta nu se datoreaza nici mostenirii romane, nici civilizatiei elene, ci mai curand sosirii rromilor tocmai din Asia, dar si unor intelectuali ai timpului, care incercau sa faca, din aceasta arta oculta, o ispititoare stiinta a viitorului.

Poate pentru a da mai multa importanta, ei si-au denumit obiectul precuparii chiromantice, si au incercat sa adune in jurul lor ucenici, infiintandu-si scoli si chiar universitati de profil.

N-au lipsit nici sarlatanii si poate ca totul n-ar merita atata atentie, daca memorialistica nu ne-ar fi lasat cateva repere, care te pun pe ganduri, scrie Fact Room.

Cel mai frapant este cel al astrologului si numerologului irlandez William John Warner, cunoscut si sub numele Cheiro (1866-1936), care a ramas faimos prin cateva preziceri ale sale, bazate atat pe astrologie, cat si pe chiromantie:

A prezis cu destula precizie moartea violenta a tarului Rusiei Nicolae al II-lea si a intregii familii imperiale.

A prezis soarta tragica a scriitorului Oscar Wilde: condamnarea pentru homosexualitate, faptul ca il va parasi familia (sotia si copiii), o noua condamnare si, in sfarsit, moartea sa, in mizerie si dizgratie.

A prezis ascensiunea la tron a regelui Marii Britanii George al VI-lea, fara sa precizeze totusi ca aceasta se va produce in urma abdicarii fratelui sau Eduard al VIII-lea.

A prezis moartea violenta a calugarului Rasputin, care reusise sa se infiltreze la curtea tarului Rusiei acum mai bine de un veac.

Se mai spune ca tot Cheiro ar fi prezis la inceptul secolului trecut catastrofa Titanicului, iar mai tarziu chiar si data propriei sale morti, inclusiv ora.

Memorialistul Las Casas vorbeste in memoriile sale despre un vraci care i-a ghicit lui Napoleon Bonaparte dezastrul din Rusia, in iarna 1812, iar un altul i-a citit tot in palma o victorie stralucita inaintea dezastrului de la Waterloo, care urma sa-l trimita tocmai pe insula Sfanta Elena. In viata, nu poti sa nimeresti numai bile albe.

N-ar trebui sa ramana cineva cu impresia ca arta ghicitului in palma a cazut in totala desuetudine. Inca mai are prozeliti, acolo unde nici nu te astepti.

Poate pare aproape neverosimil, dar la Mumbai, in India, exista o universitate nationala de chiromantie, iar in anul 1940, a fost inaugurata la Montreal in Canada o "Academie Nationala de Chiromantie", care functioneaza si astazi. Scoli de chiromantie gasesti mai in toata Asia. La noi, nici macar floraresele nu mai ghicesc in palma. Tempi passati.

