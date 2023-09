Lisa Marie a cheltuit toata averea lasata de Elvis Presley. Mai are 14.000 de dolari din 100 de milioane!

Lisa Marie avea 25 de ani in 1993, atunci cand a primit averea lasata mostenire de tatal sau, "regele" Elvis Presley.

O avere uriasa, de 100 de milioane de dolari, din care Lisa mai are acum doar 14.000 de dolari!. Ceea ce inseamna ca, in medie, a cheltuit patru milioane de dolari pe an, scrie The Guardian.

Informatia a iesit la iveala dupa ce presa americana a obtinut o declaratie depusa de fiica lui Elvis intr-un proces. Lisa Marie Presley l-a dat in judecata pe fostul ei manager, Barry Siegel, pe care il acuza de gestionarea proasta a averii sale.

Fiica lui Elvis Presley considera ca veniturile i-au scazut din cauza investitiilor proaste facute de Siegel. Una dintre acestea este Core Entertainment, compania din spatele show-ului "American Idol", care a falimentat in 2016 si care i-ar fi adus pierderi financiare uriase.

La randul sau, fostul manager spune ca Lisa Marie Presley este cea care a cheltuit toata averea si a dat-o si el in judecata, cerandu-i 800.000 de dolari pe care sustine ca aceasta ii datoreaza de mai mult timp.

Iar problemele par ca nu se mai termina pentru Lisa Marie Presley, acum in varsta de 50 de ani. Fiica lui Elvis este in proces de divort cu cel de-al patrulea sot, chitaristul Michael Lockwood.

Lisa Marie a mai fost casatorita cu muzicianul Danny Keough cu care are doi copii, cu Michael Jackson si cu actorul Nicolas Cage.

Ads