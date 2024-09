Locuri de pe Terra care seamana cu alte planete (Galerie foto)

Unele zone de pe Terra au un aspect si caracteristici care le fac sa semene cu alte planete, cum ar fi Insula Devon, care este locul cel mai asemanator de pe Pamant cu planeta Marte.

Potrivit Popsci, iata cateva astfel de zone.

1. Insula Devon

Insula Devon, Canada, situata langa partea de nord a Groenlandei, este cea mai mare insula nelocuita din lume si gazduieste craterul Haughton, cu un diametru de 19 kilometri, format de un meteorit ce a lovit Pamantul in urma cu 23 de milioane de ani.

Desertul polar din zona, caracteristicile geologice si atributele biologice de aici ofera indicii unice despre dezvoltarea planetei Marte, potrivit cercetatorilor. Mai exact, e vorba de istoria climatelor trecute de pe Marte, efectele impactului acestora asupra Terrei si asupra altor planete si posibilitatile si limitele vietii in medii extreme.

Si, desi niciun mediu de pe Terra nu poate fi apropiat de extremele planetei Marte in ce priveste temperaturile minime, uscaciunea, presiunea atmosferica redusa si radiatiile puternice, desertul arctic este locul cel mai asemanator cu aceasta in care oamenii de stiinta pot ajunge.

In fotografie poate fi vazut dr. Jeff Jones din cadrul Centrului Spatial Johnson (NASA), care testeaza prototipul unui echipament pentru spatiu in acest desert polar de pe Insula Devon, in cadrul proiectului Haughton-Mars.

Ads

2. Desertul din Arizona

Programul Desert Research and Technology Studies (D-RATS) al NASA are ca scop dezvoltarea unor sisteme robotice in desertul din Arizona. Terenul uscat si plin de praf, precum si oscilatiile extreme de temperaturi de aici fac din acest loc unul potrivit pentru a fi testate echipamente si masiniarii care ar putea fi folosite pe suprafata altor planete.

Probele au inceput aici din 1998, iar anul trecut au fost testate, printre altele, un camion pentru spatiu cu tehnologie avansata, habitate pentru astronauti, costume spatiale si sisteme de comunicare in spatiu.

De asemenea, a fost testat vehiculul Space Exploration, o masina ce se transforma, care poate fi configurata pentru a zbura in spatiu sau care poate sta pe un sasiu de 12 roti pentru a deveni un rover cam de marimea unui vehicul tip papuc. Cabina presurizata a acestuia poate adaposti doi astronauti timp de 15 zile.

Ads

In fotografie poate fi vazut astronautul Scott Tingle lucrand in timpul testelor D-RATS, in 2011.

3. Vulcanul Mauna Kea

Acest vulcan este unul inactiv, situat pe Marea Insula din Hawaii. Pe un versant al acestuia, intr-un loc care seamana cu un crater lunar, NASA si partenerii ei internationali fac cercetari pentru a progresa in explorarea spatiala. Experimentele de aici au ca obiective gasirea unor cai pentru a cauta apa in stare solida in mediile de pe Luna sau de pe alte planete si gasirea unor cai de a extrage, stoca si folosi minerale, metale si chiar razele solare.

In 2010 aici au fost gasite soluri bogate in oxigen, similare celor de pe Luna.

Pentru a utiliza resursele naturale, inginerii canadieni au dezvoltat un excavator numit Regolith. Acesta sapa pe vulcanul Mauna Kea, oferind material vulcanic unui dispozitiv care topeste si proceseaza materialul cu metan, pentru a produce apa. Aceasta este apoi electrolizata sau descompusa in oxigen si hidrogen. Oxigenul este lichefiat si stocat pentru a fi utilizat mai tarziu, iar hidrogenul este folosit pentru a alimenta alte experimente.

Ads

4. Lacul Pavilion

In apele adanci ale lacului Pavilion din Columbia Britanica, Canada, NASA si mai multe organizatii stiintifice internationale au facut echipa pentru a studia originile microbialitelor de apa dulce (dovezile unora dintre cele mai vechi forme de viata de pe Terra).

Astrobiologii aplica descoperirile facute aici in cautarea unor forme de viata din sistemul nostru solar si chiar din afara lui. In lacul Pavilion, cercetatorii folosesc submarine DeepWorker pentru a mima modul in care ar putea fi explorat un asteroid apropiat de Pamant.

5. Insula Ellesmere

Aceasta este o insula situata la aproximativ 1.600 de kilometri nord de craterul Haughton, si mai aproape de Polul Nord decat Insula Devon, iar izvoarele sulfuroase de aici ofera un mediu ideal pregatirii pentru studierea geologica a lunilor planetei Jupiter. Societatea Planetara a initiat chiar un proiect de cercetare pentru a invata mai mult despre biologia, geologia si chimia acestor izvoare.

In fotografie poate fi vazut cercetatorul Stephen Grasby, care ia mostre din izvoarele sulfuroase.

Ads