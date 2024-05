Manuscrisul Voynich: Misterul cartii pe care nimeni nu o poate citi (Galerie foto)

O scriere misterioasa intr-un alfabet necunoscut si fara corespondent in istorie, imagini ale unor plante inexistente pe Terra, semne zodiacale complexe si siluete feminine scaldandu-se in bazine diforme, pline cu un lichid ciudat, acestea sunt doar cateva dintre elementele care i-au determinat pe cercetatori sa declare manuscrisul Voynich drept cel mai bizar document descoperit vreodata.

O echipa de cercetatori de la Universitatea din Arizona au rezolvat una dintre cele mai mari mistere ale sale: "Cand a fost scrisa aceasta carte?", precizeaza Physorg.

Scrierea neinteligibila si ilustratiile ciudate au sfidat orice incercare de a intelege manuscrisul Voynich.

Acest volum este un adevarat "Cod al lui Da Vinci", avand ilustratii complicate, diagrame astronomice si figuri umane ciudate, ce reprezinta un adevarat puzzle, motiv pentru care este considerat si cel mai misterios manuscris descoperit vreodata.

Manuscrisul descoperit in 1912 de catre Wilfrid Voynich, in apropiere de Roma, este detinut din 1969 de Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University din New Haven, Connecticut, SUA, sub numarul de catalog MS 408.

Voynich si-a dedicat restul vietii sale pentru descoperirea misterului originii si descifrarii acestei carti.

Folosind spectroscopia de masa si analizand urmele de carbon 14 din probe (datare izotopica), cercetatorii americani au reusit datarea exacta a cartii, undeva la inceputul secolului XV.