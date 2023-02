O fetita de doar 10 ani a nascut prin cezariana

O fetita de doar zece ani din Columbia a intrat in randul celor mai tinere mamici din lume, dupa ce, saptamana trecuta, a nascut un copil perfect sanatos.

Fetita a ajuns la spital, acuzand dureri puternice din cauza contractiilor si avand ochii in lacrimi. Ea a nascut prin cezariana, in regim de urgenta, constatandu-se ca sarcina era in 39 de saptamani. Ulterior, fetita a declarat ca in timpul sarcinii nu a vizitat niciun medic specialist, noteaza Daily Mail.

Nasterea a decurs fara mari probleme. In acest moment, mama si nou-nascutul, care cantareste 2,27 kilograme, se simt bine. Pentru precautie, ei se afla inca sub supraveghere medicala.

Fata face parte din tribul Wayu, care salasluieste in nordul Columbiei si dispune de suveranitate pe teritoriul acestei tari. Din aceasta cauza, este putin probabil ca autoritatile sa ceara explicatii suplimentare tatalui nou-nascutului. Astfel de nasteri la varste fragede sunt ceva obisnuit in randul tribului sud-american.

Ads