O pisica are probleme cu legea: Ce a facut animalul

O pisica este implicata intr-un scandal pe drepturi de autor cu doua dintre cele mai mari case de discuri din lume.

Disputa a aparut dupa ce proprietarul pisicii, numita Phantom, a postat pe Internet un videoclip in care animalul toarce. Youtube are un sistem automat care sesizeaza incalcarea drepturilor de autor si a marcat torsul pisicii ca fiind plagiat, arata The Independent.

Sistemul respectiv a ajuns la concluzia ca sunetul respectiv este detinut de companiile EMI si PRS, iar videoclipul a fost blocat, iar proprietarul pisicii nu o sa primeasca niciun ban. Cei care urca clipuri pe Youtube si isi activeaza sistemul de reclama primesc bani in functie de numarul afisarilor pe care il are filmuletul lor.

Programul respectiv a fost realizat pentru a cauta dovezi ale incalcarii drepturilor de autor si pentru a opri oamenii sa faca bani prin incarcarea melodiilor si a filmelor altor persoane. Acesta scaneaza si analizeaza partea video si coloanele sonore. Problema e ca uneori procesul merge prost, iar sistemul semnaleaza ca fiind furate clipuri care nu sunt.

Asa s-a intamplat si in cazul userului Dighaven, care a postat online clipul pisicii Phantom.

A.G.