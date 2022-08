Oameni celebri care au murit de ziua lor

Ce au William Shakespeare, Ingrid Bergman, Betty Friedan si Lawrence Oates in comun? Cu totii au murit chiar de ziua lor. In continuare, o sa descoperiti o serie de personalitati care au decedat la data la care s-au nascut.

William Shakespeare s-a nascut pe 23 aprilie 1564 si a murit pe 23 aprilie 1616. Celebrul dramaturg reprezinta un mister cu totul. Desi se stiu o multime de lucruri despre operele sale, putine se cunosc despre viata sau moartea sa. Potrivit unora, acesta ar fi murit in urma unei epidemii de tifos, insa au existat si zvonuri despre faptul ca ii placea alcoolul si ca asta ar fi dus la moartea sa, arata Buzzle.

Au fost descoperite sase lucrari noi ale lui Shakespeare

Ingrid Bergman, nascuta pe 29 august 1915 si decedata pe 29 august 1982, este o actrita care a castigat Oscarul de trei ori, dar care, din pacate, a devenit mai cunoscuta dupa aventura cu regizorul italian Roberto Rossellini.

Bergman a postat mereu intr-o fata buna, aproape de perfectiune, si a fost un soc cand ea si regizorul au avut o aventura, deoarece ambii erau casatoriti cu alte persoane. In ultimii ani din viata s-a luptat cu cancerul la san si a murit la 67 de ani la Londra.

Ads

Cartea scriitoarei Betty Friedan (nascuta la 4 februarie 1921 si decedata la 4 februarie 2006), "Mistica Feminina", le-a incurajat pe femei sa isi depaseasca rolurile traditionale si sa incerce sa isi gaseasca implinirea personala. Opera sa a devenit imediat o senzatie si a jucat un rol vital in accelerarea feminismului. In 2006, ea a murit de insuficienta cardiaca.

Allen Drury a scris "Advise and Content", care i-a adus un premiu Pulitzer. Romanul sau a fost un bestseller. El s-a nascut la 2 septembrie 1918 si a murit la data de 2 septembrie 1998.

Inainte de a fi implicat in scandalul cunoscut drept "Black Sox", Swede Risberg era o stea in lumea baseball-ului. El a venit pe lume la data de 13 octombrie 1894.

"Ies pana afara si s-ar putea sa stau un timp" au fost ultimele cuvinte ale exploratorului Antarticii, Lawrence Oates, care a iesit din cort, in timp ce viscolea, la data de 17 martie 1912. El s-a nascut pe 17 martie 1880.

Elisabeta de York, fiica regelui Eduard al IV-lea al Angliei, s-a nascut pe 11 februarie 1466 si a murit pe 11 februarie 1503, dupa ce a nascut prematur cel de-al optulea copil.

Ads

Cantareata Fran Warren, cunoscuta pentru hitul "A Sunday Kind of Love", a venit pe lume pe 4 martie 1926 si a murit la 4 martie 2013, in ziua in care implinea 87 de ani. Cariera sa a avut de suferit cand a fost arestata pentru posesie de marijuana.

Acestea nu sunt singurele personalitati care au murit la data la care s-au nascut. Lista continua cu:

Hendrick de Keyser, sculptor olandez si arhitect: 15 mai 1565-15 mai 1621

Grace Bradley, actrita americana: 21 septembrie 1913 - 21 septembrie 2010

Etienne Dole, savant francez: 3 august 1509 - 3 august 1546

Diane Shalet, actrita: 23 februarie 1935 - 23 februarie 2006

Corrie zece Boom: 15 aprilie 1892 - 15 aprilie 1983

Barry Bremen: 30 iunie 1947 - 30 iunie 2011

Marcel Broodthaers, poet belgian: 28 ianuarie 1924 - 28 ianuarie 1976

Maury Chaykin, actor, 27 iulie 1949 - 27 iulie 2010

Andrew D. Chumbley, magician, scriitor, poet si artist: 15 septembrie 1967 - 15 septembrie 2004

Franklin Delano Roosevelt Jr., avocat american, politician si om de afaceri - 17 august 1914 - 17 august 1988

Johnny Longden: 14 februarie 1907 - 14 februarie 2003

Sam Bass: 21 iulie 1851 - 21 iulie 1878

Ads