Povestea impresionanta a unui barbat care face pe balerina (Video)

Povestea incredibila a unui cuplu, in care sotia, grav bolnava, beneficiaza de tot sprijinul din partea partenerului de viata, chiar in forme neasteptate, a facut inconjurul lumii.

Pentru Bob si Linda Carey, vestea ca femeia are cancer la san a cazut ca un trasnet. Ceea ce a urmat dovedeste ca, si in cele mai negre momente ale vietii, exista loc pentru gesturi mici, care sa mai potoleasca durerea.

Cand Linda a fost diagnosticata cu teribila maladie, sotul sau a decis ca trebuie sa faca ceva pentru a-i face orele de chimioterapie mai usoare. Astfel, Bob a inceput sa se fotografieze in ipostaze dintre cele mai hazlii.

Imbracat in rochita roz de balerin, barbatul s-a fotografiat in diverse locuri. A sarit pe strazi, s-a tavalit in zapada, facandu-i pe toti cei din jur sa se amuze. Pentru el, cel mai important a fost insa zambetul sotiei sale.

Proiectul Tutu, cum se numeste site-ul in care sunt postate pozele lui Bob, a devenit extrem de popular, iar cei doi soti se bucura de simpatia oamenilor din lumea intreaga.

"E ciudat ca lupta cu cancerul m-a invatat ca, uneori, cel mai bun lucru pe care poti sa-l faci pentru a intampina ziua urmatoare este sa razi de tine si apoi sa continui", a spus Bob, citat de Div.

