Reconstructie 3D a unui ceas vechi de peste 300 de ani (Video)

Cercetatorii de la Muzeul National din Edinburgh, Scotia, au reusit crearea unor imagini exceptionale, o reconstructie tridimensionala virtuala a mecanismului unui ceas pierdut pe fundul marii, in urma unui naufragiu care a avut loc acum mai bine de 300 de ani.

Folosind tehnici de structura interna, ca si in cazul artefactelor arheologice salvate din site-uri subacvatice, specialistii au reusit sa recreeze mecanismul ceasului, potrivit revistei Nature.

Ceasul va fi reconstruit si va fi prezentat in expozitiile "Muzeului National din Scotia, incepand cu anul viitor.

Ceasul a fost gasit pe o nava de razboi din flota lui Oliver Cromwell, scufundata in largul coastei vestice a Scotiei, in urma unei furtuni violente, la data de 13 septembrie 1653.

Situl arheologic marin a fost descoperit in 1970, de Colin Martin, un pasionat arheolog marin de la Universitatea St. Andrews din Fife, Marea Britanie, insa doar in 1990 au fost recuperate artefacte, inclusiv acest ceas de buzunar realizat in sec. al-XVII lea.

Imaginile conventionale obtinute cu raze X nu au reusit sa ofere cercetatorilor informatiile utile referitor la mecanismul interior.

Cercetatorii Lore Troalen, Darren Cox si Theo Skinner, cu ajutorul celor de la System X-Tek, din Hertfordshire, folosind o tehnica noua de tomografie computerizata, au reusit insa sa "vada" mecanismul interior al ceasului, asemanator unui artefact grecesc numit Mecanismul Antikythera.

Ei au constatat ca mecanismul interior al ceasului, de ordinul micrometrilor, este perfect functional, pastrandu-se perfect, in conditiile eroziunii marine puternice si a sutelor de ani care s-au scurs.

Creatorul acestei opere de arta, realizate in 1640, de o minutiozitate rar intalnita, cunostea foarte bine tipul de mecanism antic de masurare a timpului, fiind in acelasi timp atent si la detalii.

Ceasul este decorat cu ornamente florale, pe cadran sunt prezentate cifre romane, iar la jumatatea orei este incrustat un crin. O gravura ne dezvalui si proprietarul sau cratorul ceasului: "Niccholas Higginson - Westminster".

