Salon de bronzat pentru detinutii dintr-o inchisoare ruseasca

Detinutii din inchisoarea moscovita Butirka vor beneficia, pana la sfarsitul acestui an, de o cabina pentru bronzat si de o sala de ecografie, a anuntat seful inchisorii, Serghei Teliatnikov.

"Am cumparat deja un ecograf, am facut lucrari de renovare si le vom propune in curand o ecografie celor care vor sa fie supusi la un examen medical suplimentar. De asemenea intentionam sa deschidem un centru de bronzat", a spus Teliatnikov, citat de RIA Novosti.

"Nu am primit nici un ban de la stat, lucrarile au fost finantate din fonduri extrabugetare", a precizat oficialul.

