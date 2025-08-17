Topul celor mai importanti oameni din istorie: Iisus, Napoleon sau Hitler?

Autor: George Titus Albulescu
Miercuri, 11 Decembrie 2013, ora 12:58
18068 citiri
Topul celor mai importanti oameni din istorie: Iisus, Napoleon sau Hitler?
Foto: Daily Mail

Un algoritm conceput de doi oameni de stiinta a stabilit topul celor mai importanti oameni din istorie, in functie de modul in care acestia sunt reflectati in paginile Wikipedia de pe Internet.

In fruntea clasamentului s-a situat Iisus Hristos, urmat de imparatul francez Napoleon Bonaparte si scriitorul englez William Shakespeare.

Analiza a fost efectuata de profesorul Steven Skiena de la Universitatea Stony Brook, Statele Unite si de Charles Ward, potrivit Daily Mail.

Situarea pe primul loc a lui Iisus Hristos, figura centrala a crestinismului, cea mai raspandita religie din lume, nu a constituit o surpriza. Similar, nici clasarea pe locul al patrulea a profetului Mohamed, intemeietorul religiei islamice.

In top apar liderii unor imperii importante din istoria lumii, Napoleon pe locul al doilea si Alexandru cel Mare, pe pozitia a noua. In primii 10, sunt trei presedinti americani, dintre care doi dintre parintii fondatori ai Statelor Unite, George Washington (6) si Thomas Jefferson (10). Al treilea presedinte american, Abraham Lincoln, se situeaza pe locul al cincilea.

In top 10, apare un singur britanic, scriitorul William Shakeaspeare, autor, printre altele, al tragediei Romeo si Julieta.

Numele lui Iisus, un incredibil nume istoric de succes

Singura intrare din top care este una de impact "pe care nu putem s-o uitam" este cea a dictatorului nazist Adolf Hitler, care este a saptea cea mai cunoscuta persoana din istoria omenirii.

Putem remarca solitara prezenta a lui Aristotel, ca unul dintre cei mai mari filosofi ai Greciei antice si ai filosofiei universale.

"Noi l-am numit pe Iisus 'cea mai importanta persoana dintotdeauna'. Cu peste 2 miliarde de adepti, la 2.000 de ani dupa moartea sa, Iisus reprezinta un incredibil nume istoric, de mare succes", a declarat profesorul Skiena.

Va prezentam mai jos top 10 al celor mai importanti oameni din istoria omenirii, asa cum a reiesit din analiza efectuata de cei doi oameni de stiinta.

1. Iisus

2. Napoleon Bonaparte

3. William Shakespeare

4. Mohamed

5. Abraham Lincoln

6. George Washington

7. Adolf Hitler

8. Aristotel

9. Alexandru cel Mare

10. Thomas Jefferson

Comentariul lui Cristian Tudor Popescu despre „legătura puternică” dintre Trump și Putin după ce s-au văzut în Alaska. „Întoarcerea în văgăună”
Comentariul lui Cristian Tudor Popescu despre „legătura puternică” dintre Trump și Putin după ce s-au văzut în Alaska. „Întoarcerea în văgăună”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat sâmbătă, 16 august, întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. CTP îi compară pe cei doi cu...
Consilierul prezidențial Radu Burnete spune dacă este posibil să apară probleme la plata pensiilor și a salariilor. „Dacă nu facem nimic și dacă nu redresăm bugetul.”
Consilierul prezidențial Radu Burnete spune dacă este posibil să apară probleme la plata pensiilor și a salariilor. „Dacă nu facem nimic și dacă nu redresăm bugetul.”
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat sâmbătă, 16 august, că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa şi este exclus să existe...
#cei mai importanti oameni istorie, #cei mai semnificativi oameni Wikipedia, #cei mai importanti oameni istoria omenirii , #inedit
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Vladimir Putin s-a urcat in "Bestia" lui Donald Trump si au urmat momente total neasteptate, care s-au viralizat instant
Digi24.ro
"N-am fost niciodata prieteni". Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Razboi Mondial care bantuie relatia dintre doua mari puteri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bancul zilei: Ce face soția unui bărbat
  2. "Am tratat 12 pacienți cu psihoză indusă de inteligența artificială în acest an". Avertismentul unui psihiatru cu experiență
  3. Patru nutriționiști au fost întrebați care este cel mai sănătos ulei de gătit. Toți au spus același lucru: "Îl folosim cel mai des acasă"
  4. Un cercetător în domeniul proteinelor împărtășește micul său dejun preferat: ușor de preparat, pentru mușchi puternici și o stare bună de sănătate
  5. Șapte comportamente legate de somn care pot fi semne subtile de ADHD. Psihiatru: "Dimineața pot provoca moleșeală, lipsă de motivație și dificultăți în a începe ziua"
  6. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 16 august. Zodia care pleacă într-o călătorie
  7. Bancul zilei: Cum se administrează un somnifer
  8. Alina Laufer, detalii despre legătura cu fostul ei soț, Jorge: „Nu cred în prietenii după divorț”
  9. Gisele Bündchen, avere impresionantă după trei decenii de modeling. Ce sume de bani a strâns vedeta în cariera ei
  10. Minivacanța de Sfânta Maria a umplut plajele de pe Litoral. Este cel mai aglomerat weekend al sezonului 2025. Câți turiști au luat cu asalt plajele