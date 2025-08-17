Topul celor mai importanti oameni din istorie: Iisus, Napoleon sau Hitler?

Un algoritm conceput de doi oameni de stiinta a stabilit topul celor mai importanti oameni din istorie, in functie de modul in care acestia sunt reflectati in paginile Wikipedia de pe Internet.

In fruntea clasamentului s-a situat Iisus Hristos, urmat de imparatul francez Napoleon Bonaparte si scriitorul englez William Shakespeare.

Analiza a fost efectuata de profesorul Steven Skiena de la Universitatea Stony Brook, Statele Unite si de Charles Ward, potrivit Daily Mail.

Situarea pe primul loc a lui Iisus Hristos, figura centrala a crestinismului, cea mai raspandita religie din lume, nu a constituit o surpriza. Similar, nici clasarea pe locul al patrulea a profetului Mohamed, intemeietorul religiei islamice.

In top apar liderii unor imperii importante din istoria lumii, Napoleon pe locul al doilea si Alexandru cel Mare, pe pozitia a noua. In primii 10, sunt trei presedinti americani, dintre care doi dintre parintii fondatori ai Statelor Unite, George Washington (6) si Thomas Jefferson (10). Al treilea presedinte american, Abraham Lincoln, se situeaza pe locul al cincilea.

In top 10, apare un singur britanic, scriitorul William Shakeaspeare, autor, printre altele, al tragediei Romeo si Julieta.

Numele lui Iisus, un incredibil nume istoric de succes

Singura intrare din top care este una de impact "pe care nu putem s-o uitam" este cea a dictatorului nazist Adolf Hitler, care este a saptea cea mai cunoscuta persoana din istoria omenirii.

Putem remarca solitara prezenta a lui Aristotel, ca unul dintre cei mai mari filosofi ai Greciei antice si ai filosofiei universale.

"Noi l-am numit pe Iisus 'cea mai importanta persoana dintotdeauna'. Cu peste 2 miliarde de adepti, la 2.000 de ani dupa moartea sa, Iisus reprezinta un incredibil nume istoric, de mare succes", a declarat profesorul Skiena.

Va prezentam mai jos top 10 al celor mai importanti oameni din istoria omenirii, asa cum a reiesit din analiza efectuata de cei doi oameni de stiinta.

1. Iisus

2. Napoleon Bonaparte

3. William Shakespeare

4. Mohamed

5. Abraham Lincoln

6. George Washington

7. Adolf Hitler

8. Aristotel

9. Alexandru cel Mare

10. Thomas Jefferson

