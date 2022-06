Ultima profetie: Apocalipsa vine in mai 2011

Ultima profetie arata ca sfarsitul lumii va incepe in data de 21 mai 2011 si va dura mai multe luni. Evenimentele care s-au petrecut in lume in ultimul timp alimenteaza teoriile apocaliptice.

Semnele naturale pot fi indicii ale unor nereguli sau semnul a ceea ce urmeaza sa se intample. Conform Live Science, in SUA ploua cu pasari moarte (Arkansas si Louisiana), apa raului Goldstream din Canada (Victoria) a devenit verde, iar in Australia au loc inundatii catastrofale.

Vezi raul verde canadian.

Poate ca profetia civilizatiei maya, conform careia lumea se va sfarsi in 2012, este gresita. Lumea acorda acum atentie oricaror profetii, unele mai excentrice decat altele. Stiri de acest tip, care altadata erau doar pe ultima pagina a ziarelor, ocupa acum prima pagina.

Un fundamentalist crestin, Harold Camping, realizatorul unor emisiuni radio, afirma ca sfarsitul lumii este aproape. El se bazeaza pe anumite calcule ascunse in Biblie si avanseaza chiar o data: 21 mai 2011. Totul va dura mai multe luni.

Pana si Papa crede ca teoria Big Bang se sustine, dar o completeaza: Dumnezeu a fost in spatele acestui fenomen de la inceputul Universului. Chiar si calendarul maya ar fi fost calculat gresit si nu vom mai avea parte de anuntatul sfarsit din 21 decembrie 2012.

Cei care si-au construit deja buncare trebuie sa stie ca ele sunt o investitie de viitor, nu trebuie sa creada ca au irosit banii. Cei care nu au buncare pot intampina sfarsitul lumii si pe o plaja, ca in filmul "Deep Impact".

Ads