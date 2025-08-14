Un oras din Italia se ofera sa plateasca chiria celor care vor sa vina sa locuiasca acolo

Dupa ce mai multe localitati din Italia au scos la vanzare case vechi la pretul de un euro, initiativa fiind intampinata de catre straini cu foarte mult entuziasm, un alt oras, Teora, din regiunea Campania, a decis sa incerce o altfel de abordare.

Temandu-se ca daca ar aborda aceeasi strategie beneficiarii ar fi cei care vor sa-si faca ieftin o casa de vacanta, nu sa se si mute in Teora, autoritatile au anuntat ca vor plati chiria celor care se vor muta aici, anunta CNN.

Concret, vor plati celor care vin sa locuiasca aici suma de 150 de euro, lunar, timp de doi ani. Exista si varianta ca acestia sa primeasca suma de 5.000 de euro, la care sa mai adauge ei cat e necesar, pentru a-si cumpara o casa aici.

In schimb, beneficiarii trebuie sa locuiasca in Teora cel putin trei ani si sa aiba macar un copil.

"Nu cred in strategia vinderii caselor cu un euro, asta nu-i motiveaza suficient pe oameni sa ramana in oras", a declarat Stefano Farina, primarul din Teora.

"Vor veni doar cateva luni pe an, pentru vacanta. Nu asta este solutia", a mai spus primarul, mentionand ca abordarea sa e una mai sigura, pentru ca, de exemplu, copiii celor veniti vor trebui inscrisi la scoala. Nu va mai fi la fel de simplu sa plece de acolo, odata facut acest pas.

Potrivit acestuia, populatia orasului a scazut dramatic dupa un cutremur din 1980, care a produs mari daune. Teora nu si-a revenit niciodata complet dupa seism.

Dupa aceasta tragedie, multi tineri au ales sa plece din Teora. Situatia arata dezastruos la momentul actual. "Doi copii se nasc in Teora in fiecare an si 20 de varstnici mor", explica edilul.

"Copiii reprezinta viitorul. Noile familii vor fi caramizile comunitatii noastre care devine tot mai mica, asa ca ii incurajam pe cei cu mai multi copii sa aplice", a mai spus Farina.

De mentionat e ca, in Teora, chiria lunara e, in medie, 200 de euro, asa ca familiile ar trebui sa contribuie cu 50 de euro. Cat despre case, acestea (de 100 de metri patrati) sunt pe piata la pretul de numai 30.000 de euro. Practic, pretul lor ajunge la 25.000 de euro, daca se ia in considerare cadoul oferit de autoritati.

