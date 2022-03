William Taft, presedintele surd si supraponderal din istoria SUA

Fostul presedinte american, de dinainte de izbucnirea Primului Razboi Mondial, William Taft, afirma la o conferinta publicata de National Geographic Magazine, in ianuarie 1919, ca principala teama a americanilor in crearea Ligii Natiunilor a fost ca SUA "sa nu fie atrasa in razboaie impotriva propriei dorinte de o majoritate a voturilor unei congregatii de state eterogene" si sa isi pastreze, conform doctrinei Monroe, suprematia in emisfera vestica.

Dincolo de declaratiile politice, presedintele Taft s-a remarcat si printr-o serie de lucruri inedite care au ramas in istorie ca " ucruri interesante despre Willliam Taft":

1. A fost primul presedinte care a deschis traditia aruncarii mingii de golf pentru a marca inceprea sezonului regulat. Aceasta traditie continua si astazi, arata Republican Presidents

2. Taft a fost surd si trebuia sa fie atentionat ori de cate ori era cantat imnul national.

3. William Taft a fost primul presedinte al Statelor Unite care a detinut o masina. El a transformat acareturile de la Casa Alba intr-un garaj.

4. A fost ultimul presedinte care a decis sa cumpere o vaca pentru Casa Alba cu scopul de a avea lapte proaspat permanet. Animalul se numea Pauline.

5. Odata, pus sa descrie Casa Alba in cateva cuvinte, a spus: "Cel mai singuratic loc din lume"

6. Taft a sustinut cu tarie construirea unei cladiri pentru Curtea Suprema a SUA. El a simt ca acessta trebuie sa se desprinda de Congres.

7. Taft a fost cel mai gras presedinte al SUA, cantarind 330 de kilograme. Odata a rams blocat in cada de baie de la casa Alba , fiind nevoie de 6 colaboratori sa-l elibereze din capcana.

8. A fost singurul presedinte care nu a ocupat functia de sef al Curtii Supreme de Justitie.