Zgomotul misterios care inspaimanta un oras intreg

Politia dintr-un oras american din statul New Jersey investigheaza un caz in care s-a semnalat un zgomot asurzitor misterios raportat de mai multe persoane.

Locuitorii orasului Manchester au fost speriati de zgomotul care le-a zguduit casele si despre a carui origine nu cunosc nimic, scrie sott.net.Oamenii spun ca totul a semanat cu o explozie, dar politia nu a descoperit nimic pana acum.

"Zgomotul a fost atat de puternic, incat s-au zguduit ferestrele. Am crezut ca a explodat ceva la vecini, atat de puternic a fost", spune Jayne Yereance, o femeie care locuieste in acest oras. Oamenii spun ca vara aceasta au mai existat situatii similare in orasul lor. Nu se stie inca daca ele au legatura una cu alta.

Nu s-au inregistrat pagube materiale si nici victime. In zona se afla baza militara Lakehurts, dar autoritatile au afirmat ca nu de acolo vine zgomotul puternic. Reprezentantii acesteia au spus ca in baza nu s-a produs nicio explozie.

