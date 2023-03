A fost inventata periuta de dinti hands-free

Doi tineri au revolutionat modul in care ne spalam pe dinti. Canadienii Adel Elseri si Said Fayad, ambii in varsta de 26 de ani, au creat periuta cu care te poti spala pe dinti fara sa o tii in mana.

Inventatorii spun ca periuta "hands-free" este mai igienica decat una normala, deoarece nu o atingi cu mainile in timp ce te periezi pe dinti, noteaza Food Beast.

Inventia a fost boteaza T2T- Tongue To Teeth si arata ca o manusa pentru limba.

Aparatul cu margini zimtate este acoperit cu pasta de dinti si conceput pentru a fi pus pe limba unei persoane si pentru a curata astfel dintii si interiorul gurii.

