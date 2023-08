Excentricitate de miliardar sau vehiculul viitorului? Hyperloop devine realitate! (Video&Galerie foto)

Miliardarul Elon Musk, investitor in industria spatiala, prin programul SpaceX, dar si in industria automobilelor, prin Tesla Motors, a prezentat planul sau pentru un sistem de transport de mare viteza pentru pasageri, care va lega San Francisco de Los Angeles printr-o calatorie de numai 30 de minute, in ciuda distantei de peste 500 de kilometri.

Acelasi sistem de transport, denumit Hyperloop, care presupune un tren ce se deplaseaza prin niste tuburi, circuland pe perne de aer, fara a se ajunge la viteza sunetului, va face ca o calatorie de la New York in China sa nu dureze mai mult de doua ore, relateaza Daily Mail.

In ciuda vitezei mari de deplasare, peste 1.000 de km/h, pasagerii nu vor avea senzatia de rau, a explicat antreprenorul sud-african pentru Bloomberg. In plus, trenul nu va fi sensibil la cutremure.

Antreprenorul a detaliat ca ideea i-a venit cand a aflat despre proiectul unui tren "de viteza" care sa lege Los Angeles de San Francisco, un tren care sa circule cu 210km/h. "Unul dintre cele mai scumpe si cele mai incete trenuri", dupa cum explica antreprenorul, dezamagit de aprobarea acetui proiect.

Acesta sustine ca proiectul sau e viabil pe distante de pana la 1.600 de km, astfel incat avionul va avea inca viata lunga. "Vrei sa dezvolti un sistem de transport care este de doua ori mai rapid fata de cea mai buna alternativa, care costa mai putin, care este mai sigur, care nu depinde de vreme si care este mai convenabil", a explicat miliardarul.

Pana acum, notiunea de Hyperloop tinea de domeniul fantasticului, insa aceasta ar putea deveni realitate in patru ani, dupa ce se realizeaza prototipul, adica in 7 - 10 ani. Asta, daca ideea ar fi implementata imediat. Antreprenorul, insa, e implicat in prezent in alte proiecte, asa ca, pentru moment, acesta nu este o prioritate.

De aceea, Musk, care si-a prezentat planurile, ii va lasa pe altii sa construiasca sistemul initial. "Trebuie sa ma concetrez pe Tesla si pe afacerea SpaceX si asta e mai mult decat suficient", a declarat el.

Trenul presupune mai multe capsule aflate pe perne de aer, fiecare dintre acestea fiind presurizata, existand si un sistem de franare de urgenta su o rezerva de aer, pentru situatiile de urgenta.

In interiorul tuburilor, vehiculele ar urma sa fie montate pe schiuri subtiri realizate din inconel, un aliaj folosit si de SpaceX. Acesta poate rezista atat la presiuni ridicate, cat si la caldura. Schiurile vor avea niste perforatii prin care se pompeaza aer, insa vor fi dotate si cu niste magneti.

Cat despre energia necesara, aceasta va fi furnizata de niste panouri solare montate pe tunelul pin care trenul se deplaseaza.

Proiectul ar urma sa coste 6 miliarde de dolari, versiunea pentru pasageri, si 10 miliarde de dolari, daca e vorba de un model care sa transporte masini.

