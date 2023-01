Soldatii britanici vor avea uniforme inteligente, de domeniul SF

Un prototip de uniforma inteligenta a fost creata in Marea Britanie, tesatura din care este realizata aceasta avand inserate fire electrice. Inventia presupune folosirea unei singure baterii, in locul multora care sunt utilizate in prezent de soldati, care nu fac decat sa ingreuneze si mai mult si sa ia din libertatea de miscare.

Momentan, aproape fiecare piesa din echipamentul soldatilor necesita alimentarea la baterii, informeaza BBC. Uniforma, creata de compania Intelligent Textiles, nu va avea nevoie de fire de alimentare si va avea atasata o singura baterie.

Compania, care si-a dorit si sa faca astfel incat firele sa nu mai fie atat de sensibile, a primit o finantare de 280.000 de euro pentru a face uniforme mai usoare pentru soldati.

Primele uniforme vor putea fi probate catre sfarsitul anului, urmand ca ele sa intre in dotare in 2014 sau 2015.

