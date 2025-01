In ultima perioada s-au inmultit cutremurele in tara noastra si a reaparut spaima de marele seism, care ar putea sa ne fie fatal. Dar daca ar exista o solutie anti-cutremur?

Inventatorul Alexandru Ghildus, cunoscut mai ales pentru Memorialul Renasterii din Piata Revolutiei, a prezentat recent la Bursa Inventiilor din Bucuresti "Casa cu balans", care ar putea insemna salvarea in caz de cutremur sau inundatii.

Doctor in domeniul artelor vizuale, profesor la Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, decan al Facultatii de Arte Decorative si Design, presedinte al Societatii Designerilor Profesionisti din Romania, Ghildus a explicat pentru Ziare.com ca o astfel de casa, de dimensiuni medii, "utilizeaza un principiu simplu, avand ca model de inspiratie un obiect cunoscut de toti inca din copilarie sub numele de Hopa Mitica".

Aceasta constructie, care are ca baza o calota sferica convexa, se sprijina central intr-un singur punct, pe un pilon din beton incastrat in pamant, ramanand in echilibru datorita concentrarii greutatii in zona mediana.

La extremitati sunt prevazute patru puncte de sprijin si de pozitionare, independente fata de pilonul central, explica inventatorul.

Practic, astfel se elimina fundatia, care la constructiile traditionale insumeaza costuri considerabile si care prezinta risc ridicat privind distrugerea corpului de cladire in timpul cutremurelor.

Casa cu balans, fara fundatie, are "elasticitate" si se "balanseaza" in timpul seismului sub actiunea necontrolata a undelor de soc, fara a fi periclitata constructia si fara a pune in pericol locatarii, mai explica Alexandru Ghildus.

"In caz de inundatii, pozitionarea la o inaltime incepand de la 40 cm fata de nivelul solului creeaza o zona importanta de protectie prin permiterea curgerii apelor pe langa constructie.

Modulul central din beton, pe suprafata caruia se amplaseaza structura de rezistenta si intreaga constructie, este un suport independent, usor de transportat si de pozitionat, permitand construirea unor multiple variante de locuire, subansambluri modulare cu dotari in spiritul modern al eficientei energetice", mai spune inventatorul.

Cat costa?

In ceea ce priveste costurile, inca nu s-a ajuns la o suma anume, da "calculele structurale arata ca sistemul este fezabil, are costuri reduse si, datorita modularizarii propuse, permite construirea in termen extrem de scurt", mai spune inventatorul.

Din pacate, insa, evenimentul din luna iunie, la care a fost prezenta inventia, nu s-a bucurat de interes din partea investitorilor, care nu au ajuns sa vada standurile.

"Pe parcursul zilei cat a durat Bursa Inventiilor, s-au plimbat printre standurile inventatorilor vreo 10 politicieni, mai mult sau mai putin rataciti in zona. Niciun investitor, numai discutii si comentarii intre inventatorii participanti, foarte multi veniti cu mari eforturi din alte orase. Pacat!", afirma inventatorul.

Inventia pentru corporatisti

La acelasi eveniment, Alexandru Ghildus a mai prezentat o inventie: un dispozitiv dedicat intretinerii fizice la locul de munca si acasa, care foloseste un dispozitiv cu miscare a piciorelor in plan orizontal, cu rol antistres si pentru combaterea sedentarismului. Potrivit inventatorului, acesta este "ideal pentru corporatisti".

"Este un dispozitiv simplu, portabil, care se pozitioneaza sub birou sau in fata canapelei putand sustine, spre exemplu, antrenarea picioarelor in miscare orizontala, din pozitia sezand.

Pe parcursul a 8 ore de munca, prin folosirea dispozitivului de miscare in plan orizontal, se poate parcurge echivalentul unei distante de cca. 10 km", explica Alexandru Ghildus.

In ceea ce priveste costurile, acestea nu depasesc 300 - 400 de lei.

Inventia pe care o asteapta toata lumea, dar pe care nimeni nu indrazneste sa o solicite

La inceputul acestui an, Alexandru Ghildus a fost medaliat la Geneva si pentru o alta inventie: Ansamblul Scaun Wc - Balans HYTOI.

"Ansamblul Scaun Wc - Balans HYTOI este deocamdata o simpla solutie in zona sensibila a igienei, utilizabila acasa si, in mod special, in spatiul public. Sper sa devina un produs de succes, pe care il asteapta toata lumea, dar pe care nimeni nu indrazneste sa-l solicite", explica inventatorul.

Concret, "scaunul WC este actionat fie automat (fara atingere), fie semiautomat, fie manual, descriind o miscare lenta de urcare si coborare - sau, si mai simplu spus, scaunul de WC se ridica si coboara fara ca utilizatorul sa-l atinga", descrie inventia Alexandru Ghildus, cel care de-a lungul vremii a creat obiecte de arta care au ajuns inclusiv la Michael Jackson (foto), Luciano Pavarotti sau Jacques Chirac.

Iata o lista cu lucrarile lui Alexandru Ghildus si o parte dintre clientii sai.

Ansamblul creat de roman rezolva inclusiv "nemultumirile" din familie (exprimate sau nu), cand colacul WC-ului este gasit altfel decat isi doresc utilizatorii si inlatura "retinerile" pe care le avem cu totii cand folosim toaletele din spatiile publice.

"Pentru protectia igienica a corpului in utilizarea WC-urilor din spatiul public, ansamblului i se adauga Quick Dispenser, dispozitivul care se pozitioneaza vertical in spatele scaunului WC-ului, oferind utilizatorului colacul igienic din hartie biodegradabila, de unica folosinta, ce acopera complet scaunul.

Colacul de hartie este extras din pachetul igienic, prin glisare, si asezat pe suprafata scaunului WC, fara atingerea componentelor acestuia. Dupa utilizare, jetul de apa antreneaza colacul din hartie biodegradabila la canalizare, asigurand in acest fel protectie igienica completa.

Suplimentar, pentru acasa, am dotat ansamblul cu o lampa UV cu rol in igienizarea suprafetei scaunului wc si a vasului ceramic", explica inventatorul.

In afara tarii exista interesul ca acest produs sa fie achizitionat - in Austria, pentru dotarea unor hoteluri in zonele montane, dar si in spatii comerciale din Germania - si exista si o oferta din Turcia.

Insa inventatorul isi doreste sa realizeze produsul in Romania. Acesta poate ingloba, in prima faza, scaunele de toaleta actuale.

"O medalie de aur ar trebui sa genereze dezvoltarea unui produs de succes, daca nu, ramane o simpla amintire frumoasa", spune Alexandru Ghildus.

In trecut, in perioada anilor '80, Alexandru Ghildus a creat designul aparaturii optico-mecanice si medicale la IOR. Insa lista inventiilor s-a tot marit, trecand de 20. Printre acestea se afla un minimicroscop, un sistem de introducere a imaginilor si a textelor alb/negru si color in interiorul volumelor (blocurilor) de cristal, un container stradal, un aparat telefonic (in colaborare cu Electromagnetica) etc., toate inventii cu aplicabilitate imediata.

"De curand am brevetat impreuna cu ProOptica un sistem de vizualizare pe timp de noapte pentru armata si pentru zonele de frontiera si un alt dispozitiv pentru dotarea armatei", a mai afirmat Alexandrul Ghildus, raspunzand unei intrebari Ziare.com.

Despre Memorialul Renasterii: "Aratati-mi ceva ce a placut tuturor!"

Inevitabil, l-am intrebat pe Alexandru Ghildus si despre Memorialul Renasterii, din Piata Revolutiei, inclus adesea pe lista monumentelor "bizare" sau care nu aduc un serviciu Bucurestiului, din punct de vedere estetic.

"Aratati-mi ceva ce a placut tuturor! Nici afara si nici in Romania nu exista opinii paralele. Ele se intersecteaza si acest aspect este de natura sustinerii progresului, daca lucrurile se petrec in plan profesional.

In afara acestui aspect de ordin general, 'bizar', termenul pe care l-ati folosit poate insemna si 'ciudat', 'straniu', 'exagerat', iar 'estetic' contine un foarte mare grad de subiectivism.

Cat despre 'serviciul adus Bucurestiului', cel mai bun barometru il reprezinta turistii, iar in aceasta privinta va asigur ca 'virusarea' nu i-a contaminat, iar sinceritatea lor este reperul la care ma raportez. Turistii preiau imagini si transmit mai departe mesaje pozitive, asa cum sunt percepute sentimental si emotional, nicidecum distorsionate sau influentate de interese", explica artistul pentru Ziare.com.

"Pe de alta parte, cum credeti ca s-ar fi putut numi constructia Mall-ului care era varianta propusa de unii politicieni ai vremii pentru acel amplasament? Si cum s-ar fi simtit politicienii in timpul alegerilor, daca nu ar fi "profitat" de moment si nu ar fi construit o platforma de atac din aparitia in spatiul public a ansamblului dedicat Revolutiei?

De raspuns nu le-am raspuns celor care utilizeaza 'calificari' privind monumentul, nu o voi face nici acum, la 12 ani distanta de la inaugurare, pentru ca am convingerea ca nu pot aduce argumente care sa le schimbe opinia, nestiind care sunt dedesupturile pozitionarii lor.

Prefer sa-l citez pe Oliviero Toscani, renumit fotograf, cunoscut pentru campanile 'scandaloase'. In esenta, referitor la modul in care a fost receptata campania pentru Benetton, Toscani afirma: 'ceea ce vezi intr-o lucrare spune mai mult despre tine decat despre lucrare'...", completeaza Alexandru Ghildus.

