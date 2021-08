Noul tren Virgin Hyperloop revoluționar: New York – Washington în doar 30 de minute, mai repede decât cu avionul VIDEO

Tehnologia de vârf folosită de Virgin Hyperloop poate ”transporta confortabil, în siguranță și în liniște” clienții. Un nou videoclip a fost lansat în această săptămână, în care este prezentată ”capsula” de pasageri care accelerează printr-un tunel aproape vidat, alunecând fără a atinge linia, potrivit Daily Mail Conform companiei producătoare noul tren ar fi mult mai rapid decât cele mai avansate trenuri tip mag-lev, care operează astăzi în Japonia, China și Coreea de Sud.”Prezentarea dezvăluie detalii despre arhitectura noastră a sistemului comercial al vehiculului inteligent, incluzând motoare cu levitație, precum cele propulsoare și bateriile de mare putere, care nu au fost prezentate niciodată publicului”, se arată în comunicatul firmei constructoare.Trenul Virgin Hyperloop poate atinge 1.078 de kilometri pe oră, de trei mai mult decât vehiculele actuale de mare viteză. Este chiar mai rapid decât majoritatea avioanelor comerciale, care ajung la viteze de croazieră cuprinse între 740 și 925 de kiloemtri pe oră.Spre deosebire de avioane, Hyperloop are emisii directe de carbon egale cu zero. Pe 8 noiembrie 2020, a avut loc primul test al trenului Virgin Hyperloop, într-un tunel special amenajat din deșertul Nevada, în apropiere de Las Vegas.Atunci, el a atins viteza de 172,8 km/h la primul test efectuat, iar călătoria a durat doar 15 secunde. ”Capsulele” de pasageri ale Virgin Hyperloop vor avea 28 de locuri și ar putea fi configurate pentru distanțe mai lungi.Spre exemplu, noul vehicul ar putea străbate distanța dintre New York și Washington (328 kilometri) în doar 30 de minute, un sfert din timpul actual al unui tren și jumătate din durata unui zbor cu un avion comercial.Co-fondatorul firmei Virgin Hyperloop, Josh Giegel estimează că noul tren ar putea intra în operațiuni comerciale încă din anul 2027, revoluționând călătoriile, așa cum au făcut-o trenurile, avioanele și mașinile în secolele al XIX-lea și al XX-lea.În 2018, Hyperloop Transportation a semnat un contract pentru a dezvolta un prototip, care să asigure legătura dintre orașele din Emiratele Arabe Unite, Abu Dhabi și Dubai, care se așteaptă să fie finalizat în 2023.