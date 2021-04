Se apropie Super Luna Roz. Ce trebuie sa facem pentru a vedea fenomenul cat mai bine VIDEO

Va fi Luna plina, iar astrul ceresc va parea mai mare cu 14% si mai stralucitor cu 30%, atragand toti pasionatii din intreaga lume, potrivit Sky News "Distanta medie la care se afla Luna de Pamant este de 384.400 de kilometri, iar Super Luna roz va fi la 357.379 de kilometri, in momentul perigeului de la ora 6:31 AM", a declarat Anna Ross, astronom la Royal Observatory din Greenwich, Marea Britanie. Super Luna roz este o denumite data in premiera de americani , in Almanahul Fermierului din Maine, in anii '30, conform NASA Ei s-au inspirat de la Brumarele, niste plante erbacee cu flori roz, care se cultiva atat in America, dar si in Romania. Pasionatii de astronomie care doresc sa vada Super Luna Roz sunt sfatuiti de experti sa se pozitioneze in regiuni izolate, pe dealuri sau munti, unde vizibilitatea este maxima, la 360 de grade.De asemenea, pentru o observatie mai buna, este recomandat sa se foloseasca telescoape de precizie, care va pot da imagini spectaculoase ale fenomenului astronomic special.