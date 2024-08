Bazinul unui fost lac de pe Marte ar putea pastra dovezi ale vietii

Trei oameni de stiinta americani au anuntat ca au identificat cel mai bun loc pentru a cauta urmele eventualelor forme de viata care ar fi putut exista in trecut pe planeta Marte - bazinul acum secat al unuia dintre cele mai tinere lacuri formate la suprafata acestei planete.

Desi pe Marte nu exista in prezent apa in stare lichida, in urma cu miliarde de ani, Planeta Rosie avea un vast ocean, iar acolo unde exista apa exista si potentialul aparitiei vietii. Multi oameni de stiinta au crezut ca, odata ce oceanele s-au evaporat, s-a terminat definitiv cu apa si implicit cu viata pe Marte.

Un studiu recent publicat in revista Geology invalideaza insa aceasta supozitie. Conform acestui studiu, dupa evaporarea oceanelor, Marte ar mai fi avut o perioada umeda in urma cu 3,6 miliarde de ani, la 200 de milioane de ani dupa evaporarea oceanelor. O parte din aceasta apa ar fi fost concentrata intr-un lac din apropierea ecuatorului martian, in regiunea denumita Meridiani Planum, la aproximativ 160 de kilometri distanta de locul in care se afla roverul Opportunity, apartinand NASA.

Acest lac era unul dintre cele mai tinere si probabil si dintre ultimele surse de apa ramase pe Marte pana la disparitia completa a apei in stare lichida de pe aceasta planeta. Descoperirea bazinului unuia dintre ultimele lacuri formate pe Marte reprezinta o oportunitate pentru cautarea urmelor lasate de eventualele forme de viata ce s-ar fi dezvoltat pe aceasta planeta, conform coordonatorului acestui studiu, Brian Hynek, cercetator la Laboratorul pentru Fizica Atmosferica din cadrul Universitatii Colorado.

"Pe Pamant exista viata atunci cand exista acest lac pe Marte, si, prin analogie, putem sustine ca in acea perioada, pe Marte exista potentialul aparitiei vietii microbiene, iar acest lac ar fi fost ecosistemul ideal pentru astfel de forme de viata", conform lui Hynek.

Oamenii de stiinta cerceteaza originile si varsta mai multor depozite de sare aflate pe Marte pentru a-si da seama cat de multa apa se afla la suprafata Planetei Rosii. "La fel ca pe Pamant, atunci cand observam un depozit de sare pe undeva, inseamna ca acolo a existat probabil apa", conform lui Hynek.

Estimarea varstei acestor depozite de sare este destul de dificila, tinand cont de faptul ca oamenii de stiinta nu pot recolta mostre pentru analiza si ca vantul a erodat zonele in care se afla aceste depozite de sare.

Noul studiu este primul in care s-a reusit calcularea cu o precizie buna a varstei unui astfel de depozit de sare. Folosind imaginile obtinute de sonda Mars Reconnaissance Orbiter, apartinand NASA, care se afla pe orbita Planetei Rosii incepand cu anul 2006, echipa de oameni de stiinta a studiat caracteristicile terenului si geografia zonei din jurul bazinului secat al lacului. Ei au descoperit dovezi ca la un moment dat apa din lac s-a revarsat peste maluri, sapand canale in drumul sau.

Aceste canale se intind pe campia vulcanica din vecinatate, despre care se stie ca are varsta de 3,6 miliarde de ani. Apa a sapat insa aceste canale in roca campiei vulcanice, ceea ce inseamna ca lacul este mai tanar de 3,6 miliarde de ani.

Deocamdata, NASA nu a anuntat niciun fel de plan de studiere a acestui bazin in cautarea eventualelor urme de viata, dar Hynek spera ca acest nou studiu va atrage atentia factorilor de decizie iar noul rover autonom ce urmeaza sa fie lansat in 2020 spre Marte ar putea sa fie trimis pe malurile acestui lac demult secat.

"Atunci cand apa se evapora, foarte multe substante organice si eventuale urme lasate de microbi raman in sare si sunt conservate pentru perioade foarte lungi de timp", conform lui Hynek.

Prezenta apei in acest bazin nu constituie insa singura conditie de care viata ar fi avut nevoie pentru a se dezvolta. Salinitatea lacului, PH-ul apei, nivelul de oxigen si substantele nutritive disponibile reprezinta factori extrem de importanti pentru ca un mediu sa devina propice aparitiei si proliferarii inclusiv a celor mai simple forme de viata.

