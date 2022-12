Ce a descoperit Curiosity pe Marte: Seamana foarte bine cu un loc de pe Pamant (Foto)

O noua panorama completa transmisa de roverul Curiosity al NASA arata dune de nisip pietrificate intinse peste terenul crestat de pe Muntele Sharp de pe Marte.

Echipa stiintifica care se ocupa de roverul Curiosity a precizat ca dunele din noile imagini - pe care le-au numit "unitatea Stimson" - sunt asemanatoare cu structurile orizontale compuse din straturi inclinate cum sunt cele din Navajo Sandstone in Zion National Park (sud-vestul SUA). Privind geometria si orientarea dunelor de nisip, oamenii de stiinta pot obtine informatii despre vanturile care au creat aceste dune, informeaza site-ul news.yahoo.com.

"Unitatea Stimson suprapune straturi de roca sedimentara cu granulatie extrem de fina constand dintr-un amestec de lut si particule de namol depuse intr-un lac", au spus oficialii NASA intr-o declaratie.

"Curiosity a examinat succesiv straturi mai inalte si mai recente ale Muntelui Sharp, incepand cu cele de la baza muntelui, pentru a evidentia schimbarile stravechi de mediu survenite in zona".

Panorama se bazeaza pe zeci de imagini individuale luate de Mast Camera de pe rover la 27 august. De atunci, Curiosity s-a deplasat cu aproximativ 94 de metri la sud de acel loc pentru a vedea mai multe probe ale unitatii Stimson, a precizat NASA.

Roverul este acum in al patrulea an de activitate de la aterizarea sa pe Marte in august 2012. El a petrecut cea mai mare parte din cei trei ani fiind dirijat pe Muntele Sharp, numit oficial Aeolis Mons, inainte de a ajunge acolo in urma cu un an.

Curiosity a facut mai multe descoperiri importante de la sosirea pe planeta Marte, incepand cu gasirea dovezii unei albii vechi de apa si continuand cu detectarea unor mari emanatii de metan (un element care ar putea fi asociat cu viata) si gasirea de roci formate in prezenta apei.

Unul dintre obiectivele roverului este de a caracteriza cat de locuibila este acum planeta Marte si cat a fost in trecut. Un rover al viitorului, numit temporar Mars 2020, va pleca catre Planeta Rosie peste cinci ani.

