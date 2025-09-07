NASA are noi imagini spectaculoase de pe Marte: Marele Canion, in toata maretia sa!

Vineri, 27 Martie 2020, ora 10:31
14440 citiri
NASA are noi imagini spectaculoase de pe Marte: Marele Canion, in toata maretia sa!
Foto: NASA

Imagini cu adevarat spectaculoase de pe Marte, care au in centru cel mai mare canion de pe Planeta Rosie, au fost facute publice de NASA.

In fotografiile realizate de Mars Reconnaissance Orbiter in 2007, dar abia acum date publicitatii de NASA, pentru mentinerea sanatatii mintale a astronomilor amatori sau doar a curiosilor si celor fascinati de Univers, se poate vedea cel mai mare canion din sistemul nostru solar, arata IFL Science.

Canionul, care merge de-a lungul ecuatorului martian si masoara 4.000 de kilometri, atinge adancimi si de 7 kilometri. Pe langa el, Marele Canion din Arizona aproape ca nici nu merita sa fie mentionat.

In imaginile facute publice de NASA sunt surprinse mai multe tipuri de teren, scoase la iveala in tot spectrul lor de culori, de eroziune. Sunt vizibile tipuri diferite de sol, diferente mari de nivel si depresiunea Juventae Chasma, partial acoperita de dune.

Nu se stie nici acum cu exactitate cum s-a format acest canion enorm, insa expertii sunt de acord ca ar putea fi rezultatul unei fracturi tectonice in crusta martiana, atunci cand planeta se racea. Pe alocuri, crusta s-a ridicat, asa explicandu-se relieful divers. Si apa sigur a avut o contributie, spun oamenii de stiinta.

Fotografii: Universitatea din Arizona

Misiunea Mars Reconnaissance Orbiter a fost ocupata sa fotografieze Marte inca din 2006. Fotografiile sunt realizate de la o distanta de 300 de kilometri, insa imaginile sunt de inalta rezolutie, cea mai inalta pana la acel moment, asa explicandu-se detaliile.

A.P.

De ce o demisie a lui Ilie Bolojan poate avea repercusiuni devastatoare asupra încrederii în clasa politică. „Cred că sunt conștienți că este cam ultima lor șansă.”
De ce o demisie a lui Ilie Bolojan poate avea repercusiuni devastatoare asupra încrederii în clasa politică. „Cred că sunt conștienți că este cam ultima lor șansă.”
Tensiunile din coaliție care s-au intensificat în ultima lună, în principal din cauza discuțiilor legate de adoptarea pachetului II de măsuri fiscale, l-au făcut pe premierul Ilie Bolojan...
Liberalii, optimiști înainte de moțiunile de cenzură. „România a mers prea mult pe un singur motor”
Liberalii, optimiști înainte de moțiunile de cenzură. „România a mers prea mult pe un singur motor”
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a României, el...
#canion Marte, #imagini Marte, #NASA poze Marte , #Marte
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Teorii conspirationiste promovate intr-o conferinta a medicilor, la Brasov: "Controlul maselor prin COVID." Ministrul Sanatatii cere masuri: "Un atac direct la sanatatea romanilor"
Digi24.ro
VIDEO "Controlul maselor prin COVID". Conferinta conspirationista despre vaccin cu medici din Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a cumpărat un român cu mărunțișul strâns timp de un an: "Restul primit la magazin, pe care nu îl uit niciodată" FOTO
  2. 3 zodii vor avea viețile întoarse pe dos atunci când Uranus retrogradează în Gemeni
  3. Drogul care ar putea reduce una dintre cele mai extinse tulburări psihice. „Un adevărat punct de cotitură în domeniul psihiatriei” STUDIU
  4. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 6 septembrie. Zodia care nu ar trebui să se lase pradă primului impuls
  5. Bancul zilei: Ce vrea să verifice o văduvă
  6. Sabia laser a lui Darth Vader, din "Star Wars", vândută la licitație pentru peste 3 milioane de euro. "O piesă incredibilă din istoria cinematografiei"
  7. Regula numărul 1 pe care părinții trebuie să o stabilească cu bunicii pentru a menține limite sănătoase. Care sunt cele mai frecvente motive de conflict
  8. "Câți se gândesc să închidă, și nu pentru că firma nu merge?". Situațiile care îi aduc pe patronii români la capătul puterilor
  9. 7 lucruri pe care trebuie să le știi despre îndepărtarea tatuajelor cu laser
  10. „Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități pentru un buget fragil!”. Apelul mai multor organizații de pacienți