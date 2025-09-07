Imagini cu adevarat spectaculoase de pe Marte, care au in centru cel mai mare canion de pe Planeta Rosie, au fost facute publice de NASA.

In fotografiile realizate de Mars Reconnaissance Orbiter in 2007, dar abia acum date publicitatii de NASA, pentru mentinerea sanatatii mintale a astronomilor amatori sau doar a curiosilor si celor fascinati de Univers, se poate vedea cel mai mare canion din sistemul nostru solar, arata IFL Science.

Canionul, care merge de-a lungul ecuatorului martian si masoara 4.000 de kilometri, atinge adancimi si de 7 kilometri. Pe langa el, Marele Canion din Arizona aproape ca nici nu merita sa fie mentionat.

In imaginile facute publice de NASA sunt surprinse mai multe tipuri de teren, scoase la iveala in tot spectrul lor de culori, de eroziune. Sunt vizibile tipuri diferite de sol, diferente mari de nivel si depresiunea Juventae Chasma, partial acoperita de dune.

Nu se stie nici acum cu exactitate cum s-a format acest canion enorm, insa expertii sunt de acord ca ar putea fi rezultatul unei fracturi tectonice in crusta martiana, atunci cand planeta se racea. Pe alocuri, crusta s-a ridicat, asa explicandu-se relieful divers. Si apa sigur a avut o contributie, spun oamenii de stiinta.

Fotografii: Universitatea din Arizona

Misiunea Mars Reconnaissance Orbiter a fost ocupata sa fotografieze Marte inca din 2006. Fotografiile sunt realizate de la o distanta de 300 de kilometri, insa imaginile sunt de inalta rezolutie, cea mai inalta pana la acel moment, asa explicandu-se detaliile.

A.P.

