Cele mai mari mistere din Biblie, ramase nedescifrate pana astazi VIDEO

Va prezentam mai jos o insiruire a celor mai importante mistere din Biblie, care sunt nedescifrate pana astazi.Chivotul Legamantului era o cutie foarte eleganta, placata cu aur si avea in interior o adevarata comoara, tablitele care contineau cele "Zece Porunci" primite de Moise de la Dumnezeu pe muntele Sinai.Insa, acest obiect extrem de pretios si puternic pentru iudei, este posibil sa fi disparut atunci cand babilonienii au pradat Ierusalimul in anul 587 i.Hr. si nimeni nu stie ce s-a intamplat cu el.Potrivit unor istorici, el ar fi fost mutat in Egipt, in conditii de siguranta, inainte ca orasul sa fie cucerit. De atunci a trecut foarte multa vreme si locul in care se gaseste a devenit un mister , potrivit Grunge Teoretic, anul nasterii lui Iisus Hristos ar trebuie sa fie simplu de identificat. Luca spune ca Maria si Iosif au mers la Bethleem din pricina unui recensamant roman. Se stie ca Irod era rege in acea vreme.Conform Manualului pentru studiul istoric al lui Iisus, in Iudeea a avut loc un recensamant in anul 6 d.Hr. Singura problema este ca Irod murise de 10 ani, in acel moment. Deoarece aceste doua evenimente nu se suprapun, care ar fi mjlocul de a afla data la care s-a nascut Iisus?Majoritatea carturarilor biblici aleg data nasterii lui Iisus intre anul 7 si 4 i.Hr. Celalalt indiciu din Biblie despre timpul nasterii lui Iisus este dat de steaua vizibila pe cer. Dar, nu exista nicio dovada romana, greaca sau babiloniana despre vreo activitate astronomica, din acei ani.Perioada necunoscuta din viata lui Iisus Hristos sau "anii pierduti" ai Mantuitorului, este cuprinsa intre varstele de 12 si 30 de ani. Acest fapt a descumpanit eruditii si crestinii, vreme de sute de ani.Nu au existat niciun fel de inregistrari scrise, in care sa se spuna ca Iisus ar fi calatorit in aceasta perioada, lasand un vid religios, care a fost umplut cu multe teorii inspirate din credinte religioase, zvonuri si folclor.S-a spus ca Iisus ar fi fost in India, Nepal si Tibet, pentru a studia cu yoghinii, potrivit unei carti scrise de Nicolas Notovitch. O alta teorie, sustine ca Iisus a venit in Anglia, impreuna cu unchiul sau, Iosif din Arimathaea.Toata lumea stie ca Iisus Hristos a murit in Vinerea Mare, insa problema este ca Evangheliile nici macar nu se pun de acord cu aceasta zi. In trei dintre Evanghelii, Iisus a murit de Paste, insa in Ioan se spune ca el a decedat cu o zi inainte de aceasta Sarbatoare.Savantii nu s-au pus de acord, daca Mantuitorul a murit intr-o zi de miercuri, joi sau vineri. In schimb, in 2012, cercetatorii au analizat descrierea din Matei, a mortii lui Iisus: "Pamantul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat si mormintele s-au deschis".Geologii au analizat activitatea seismica din acea vreme si au gasit ca un cutremur s-a produs intre anii 26 si 36 d.Hr. Dupa ce au adaugat si restul indiciilor, expertii au stabilit ca ar fi vorba de vineri, 3 aprilie 33 d.Hr., ca fiind cea mai probabila data, desi este imposibil de stiut, cu siguranta.