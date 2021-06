Comori pierdute ale lumii care nu au fost gasite. Totul ramane un mister

Va prezentam mai jos o lista care contine cele mai importante comori pierdute ale lumii si care nu au fost descoperite nici pana in zilele noastre. Istoricii au cautat cu inversunare sa dea de urma lor, dar munca lor a ramas fara rezultate palpabile.Cavalerii Templieri au fost primul si cel mai important ordin militar religios din Europa, fiind fondat in anul 1119. Scopul sau initial a fost sa sprijine noul regat al Ierusalimului impotriva vecinilor musulmani si sa proteze pelerinii care vizitau Tara Sfanta.De-a lungul timpului, ordinul a acumulat influenta si bogatii enorme. Simtind pericolul legat de Templieri, regele Filip al IV-lea l-a convins pe Papa ca acestia sunt niste tradatori. In 1307, Cavalerii au fost arestati si multi au fost arsi pe rug. Insa, ce s-a intamplat cu comoara Templierilor a ramas un mister, pana astazi, vreme de sapte secole.Un simbol al capodoperelor rusesti si germane, Camera de chihlimbar a fost mandria Casei Romanov. Insa, ea a disparut in mod misterios in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.In timpul conflagratiei mondiale, Adolf Hitler a dispus confiscarea multor comori si opere de arta din multe tari, printre care si Camera de chihlimbar din palatul de iarna din Saint Petersburg. De atunci, nu se mai stie nimic de locul in care s-ar afla aceasta comoara de o valoare inestimabila.Chivotul Legamantului ramane, fara indoiala, cel mai mistic obiect mentionat in Biblie. Potrivit relatarilor din Scriptura el a fost realizat din lemn de acacia cu incrustatii din aur, simbolizand prezenta lui Dumnezeu printre oameni.Chivotul a fost dus de catre israeliti in Tara Sfanta promisa, el existand in timpul regelui Iosia, in secolul al 7-lea i.Hr. Se crede ca el a fost pierdut in timpul cuceririi Ierusalimului de catre regele Babilonului Nabucodonosor al II-lea. Secretul locului in care se afla in prezent, a ramas de nepatruns, potrivit The Collector Mai multe comori din timpul Razboiului Civil din America au fost pierdute, astfel au existat nenumarate cutii cu lingouri de aur, care se pare ca au ajuns pe fundul lacului Michigan.Se crede ca valoarea acestora ar putea fi de cateva sute de milioane de dolari. Soldatii Uniunii au preluat aurul de la presedintele Confederatiei Jefferson Davis in 1865, potrivit unui documentar al televiziunii History, conform Love Money Multe legende vorbesc despre orasul pierdut in istorie, Paititi, unde incasii antici si-au ascuns comoara in fata europenilor, in timpul invaziei din America de Sud. Datorita locului secret in care a fost ingropata, totul a ramas un mister.Potrivit cercetatorilor, orasul de aur este localizat in jungla din Peru. Multe asezari au fost descoperite in timpul sapaturilor, insa comoara a fost de negasit, pana astazi.Istoricii afirma ca o mare cantitate de aur a fost acumulata de catre Hitler si acolitii sai in timpul celui de-Al Doilea Razboi. Se vorbeste despre un tren plin cu aur, care a fost ascuns intr-un complex de tuneluri din Polonia, insa el nu a mai fost gasit.De asemenea, nazistii, la sfarsitul razboiului au aruncat multe cutii cu aur in lacul Toplitz, aflat la aproximativ 64 de kiloemtri sud-est de Salzburg, acolo unde s-a aflat o baza navala germana. Documente secrete arata ca aurul de aici a fost evaluat la circa 5,6 miliarde de dolari.