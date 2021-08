Misteriosul complot de groază al lui Hitler: Cubul de uraniu care ar fi șters Marea Britanie de pe harta lumii VIDEO

Cele 664 de cuburi de uraniu au fost folosite de către cercetătorii nemți pentru a încerca să construiască un reactor și o bombă nucleară, care ar fi putut duce la victoria lui Hitler în conflictul mondial, din urmă cu 80 de ani, potrivit Express În decembrie 1938, cercetătorii Lise Meitner și Otto Frisch au făcut o descoperire uimitoare: fuziunea nucleară într-un laborator din Berlin, care avea să revoluționeze imediat fizica atomică.Sutele de cuburi de uraniu, care aveau latura de aproximativ 5 centimetri fiecare, au fost produse pentru a alimenta reactoarele nucleare din două locuri, unul la Berlin sub conducerea lui Werner Heisenberg și altul la Gottow, sub îndrumarea lui Kurt Diebner.Aceste cuburi de uraniu erau agățate de niște cabluri, într-un aranjament similar unor candelabre, și apoi erau scufundate în apă grea, cu scopul de a declanșa reacția nucleară.Hitler a vrut să construiască bombele nucleare, pe care să le fixeze la rachetele sale V2, care aduseseră iadul în Marea Britanie, în timpul războiului.Programul nuclear al naziștilor, cunoscut sub numele de Uranverein, a trecut prin mai multe faze, dar în cele din urmă a fost ”înghețat la nivel de laborator”.Acum, un cub de uraniu a ajuns pe mâinile experților de la Pacific Northwets National Laboratory (PNNL) din Richland, Statele Unite. Ei au anunțat un raport preliminar al cercetărilor, care vor confirma în final, dacă acesta provine din ”arsenalul” lui Hitler.”Mă bucur că programul nazist nu a fost atât de avansat pe cât și-au dorit germanii, până la sfârșitul războiului, pentru că altfel, lumea ar fi fost un loc foarte diferit”, a spus Brittany Robertson de la PNN.Oamenii de știință au apelat la radiocronometrie, pentru a stabili vârsta probei, a cubului de uraniu, pe baza unui iztop radioactiv. Cuburile când au fost turnate pentru prima dată conțineau uraniu destul de pur, dar odată cu trecerea timpului, s-a produs dezintegrarea radioactivă, transformând o parte din uraniu în toriu și protactiniu.Experții ar putea dezvălui de unde a fost extras uraniul original, ceea ce ar indica dacă a fost produs pentru grupul Heisenberg sau Diebner, scrie Daily Mail Rezultatele finale ale cercetărilor privind cubul de uraniu nazist vor fi comunicate în toamna acestui an, la reuniunea Societății Americane de Chimie.