Descoperire de răsunet facută de NASA sub calota de gheață a Antarcticii: Misterul ascuns de decenii VIDEO

Acest fapt ar putea ajuta oamenii de știință să înțeleagă un „sistem de canalizare” acoperit privirii, care ar putea păstra secrete ale trecutului, dar și noi perspective ale viitorului, potrivit Yahoo News De sus, stratul de gheață din Antarctica arată ca o pătură perpepuă, calmă, însă ea conține lacuri ale apei topite, în care stratul de gheață se întâlnește cu roca de bază a solului.NASA a utilizat satelitul Ice Cloud and land Elevation 2 (ICESat-2), care le-a permis oamenilor de știință să cartografieze cu multă precizie lacurile subglaciale din Antarctica.Sisteme hidrografice de sub gheața continentului au fost niște mistere, vreme de decenii. Acest lucru a început să se schimbe cu anul 2007, când Helen Amanda Fricker, cercetător la Institutul de Oceanografie de la Universitatea California din San Diego a făcut o descoperire, care a ajutat la actuala înțelegere a lacurilor subglaciale din Antarctica.Ea a găsit pentru prima dată că sub fluxurile de gheață, care au o curgere rapidă, se află o întreagă rețea de lacuri, ce sunt conectate între ele.”ICESat-2 este ca și cum ai pune ochelarii după ce ai folosit ICESat, datele au o precizie atât de mare, încât putem începe cu adevărat să trasăm limitele lacurilor de la suprafață”, a spus Matthew Siegfried, profesor de geofizică de la Colorado School.