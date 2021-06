Evenimentul care poate zgudui lumea: A aparut filmul autopsiei unui extraterestru, validat de CIA VIDEO

In filmul autopsiei se observa o figura umanoida fara viata, care se afla pe masa unui medic legist. Unele informatii din presa, de atunci, sustin ca aceasta creatura provine de la accidentul unui obiect zburator neidentificat, care a intrat in contact cu Pamantul la Roswell, New Mexico, potrivit Live Science Zvonurile despre acest mister au inceput sa circule in America, dupa ce un ofiter a emis un comunicat de presa, care descria o "farfurie zburatoare", ce s-a prabusit la Roswell si care se afla in posesia armatei.In anul 1995, televiziunea Fox a difuzat un documentar sub titlul "Autopsia unui extraterestru: Adevar sau fictiune", introducand si vechea pelicula in imagini, despre acest presupus caz neobisnuit.Ray Santilini, un producator britanic a detinut filmul. El sustine ca l-a achizitionat in 1992 de la un cameraman militar american, iesit la pensie, in timpul cautarilor unor imagini de arhiva despre Elvis Presley Potrivit site-ul de licitatii Rarible, filmul original al autopsiei extraterestrului va fi trimis castigatorului ofertei printr-un serviciu de curierat special, alaturi de copiile corespondentei cu Agentia Centrala de Informatii CIA a Statelor Unite, care a validat pelicula.Deoarece filmul este sub forma NFT (Non Fungible Token), este unicat avand un certificat de proprietate in acest sens, care ii atesta autenticitatea. Documentarul "Autopsia unui extraterestru" a fost vazut de peste 100 de milioane de telespectatori din peste 100 de tari. Oferta initiala a licitatiei este de 450 WETH (criptomoneda Etherum), adica valoarea de 1,25 milioane de dolari, conform Rarible