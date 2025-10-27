Concurenta in spatiu creste: Lansare cu succes a rachetei private Antares (Video)

Autor: Alex Duma
Luni, 22 Aprilie 2013, ora 19:19
Orbital Sciences Corp., una dintre cele doua firme private americane selectionate de NASA pentru a transporta provizii pe Statia Spatiala Internationala (ISS), a lansat cu succes, duminica, o racheta, in cadrul unui zbor de testare.

Lansarea rachetei Antares s-a facut din Virginia, SUA, fiind amanata de mai multe ori pana acum. Un zbor domonstratie, in cadrul caruia vor fi duse cele necesare pe ISS, este programat pentru anul acesta, anunta Gizmag.

Orbital Sciences Corp. are un contract cu NASA in valoare de 1,9 miliarde de dolari, care presupune doua zboruri de testare si opt vizite pe ISS.

Antares nu a transportat de aceasta data capsula Cygnus, ci un simulator incarcat cu mai multe echipamente electronice, greu de 3,8 tone. Acesta a fost plasat pe orbita, la o altitudine de peste 250 de kilometri, la 10 minute dupa decolare.

Administratorul NASA, Charles Bolden, a tinut sa felicite echipa Orbital Sciences pentru lansarea "perfecta".

In afara de Orbital Sciences Corp., NASA se mai bazeaza pe SpaceX, tot o companie privata, pentru a duce cele necesare pe ISS.

Dupa retragerea din circulatie a navetelor americane, in urma cu 2 ani, NASA depinde exclusiv de capsulele rusesti Soyuz pentru a-si trimite astronautii la bordul ISS.

