NASA angajeaza astronauti: Vezi care sunt criteriile de selectie

Agentia spatiala americana NASA a lansat un program de selectie pentru astronauti, urmand ca in curand sa isi intregeasca echipa de oameni care calatoresc in spatiu.

Ca sa intri in echipa de oameni privilegiati care pasesc pe orbita trebuie insa sa fii printre cei mai buni.

Vor fi luate in considerare CV-urile cetatenilor americani care au absolvit o facultate in domeniul ingineriei, stiintei sau matematicii si au trei ani de experienta profesionala, inclusiv cea in domeniul invatamantului, sau pilotii care au o mie de ore de zbor la activ.

Insa nu doar calitatea pregatirii academice conteaza la NASA: cei care aplica trebuie sa fie in forma fizica ideala si sa treaca testele pentru a deveni astronaut. Asta inseamna sa aiba vederea buna, tensiune normala, sa stie sa inoate si sa aiba o inaltime de cel putin 1,57 metri.

Viitorii astronauti sunt supusi unui stagiu de pregatire de doi ani inainte de a ajunge in spatiu, fiind pusi intr-un mediu care simuleaza conditiile de gravitatie zero, pentru a se obisnui cu senzatia.