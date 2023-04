NASA dezvaluie un fenomen uluitor: Valurile uriase ce inconjoara Pamantul

NASA a dezvaluit un fenomen care se produce in magnetosfera Pamantului, o regiune turbulenta in care exista valuri uriase magnetice in jurul Terrei ce se ciocnesc de particulele venite de la Soare.

Oamenii de stiinta au creat o imagine dramatica care arata modul in care ricoseaza particulele incarcate provenite de la astrul solar, potrivit, Daily Mail.

Pamantul este inconjurat de un "balon" gigant cunoscut sub numele de magnetosfera. Imaginea realizata de NASA arata viteza si energia magnetosferei care se afla in jurul Terrei.

Oamenii de stiinta au examinat datele primite de la observatorul spatial WIND, care a calatorit prin aceasta regiune de granita a magnetosferei de 17 ori, intre anii 1998 si 2002.

WIND a incercat sa afle mai multe despre schimbarea dramatica a conditiilor din cadrul acestui sistem complex si turbulent, numit zona undelor de soc.

Conditiile din zona undelor de soc se schimba in functie de circulatia particulelor venite de la Soare, care se deplaseaza spre campurile magnetice. Aici apar o serie de valuri uriase ce se propaga in aceasta regiune.

Studiind zona din jurul acestor valuri si modul in care ele se propaga pot ajuta cercetatorii sa stabileasca fluxurile de particule incarcate care se intorc in spatiu si cele care se indreapta spre Pamant.

"Partea frontala a magnetosferei se afla intre Soare si Pamant, deci acolo este o regiune cruciala pentru a intelege cum niste lucruri mici ne pot conduce la niste concluzii importante", a spus David Sibeck, cercetator la Centrul spatial Goddard al NASA.