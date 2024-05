In preajma Craciunului oamenii sunt mai sensibili si mai inclinati sa respecte traditiile si obiceiurile. Nici superstitiile nu sunt ignorate in aceasta perioada.

Chiar daca nu credem in ele, chiar daca le consideram niste naivitati, basme de adormit copiii, credinte primitive sau prejudecati nascute dintr-o gandire extrem de creativa, superstitiile legate de Craciun dau un plus de candoare si farmec sarbatorii.

Iata cateva din cele mai interesante superstitii de Craciun:

- Se spune ca nu este bine sa porti pantofi noi in seara de Craciun

- Copiii care se nasc de Craciun sunt mai norocosi

- Daca faci baie in ziua de Craciun vei fi curat tot anul

- Pentru cei indragostiti este bine ca de Craciun sa aiba in casa vasc

- In Ajunul Craciunului, gospodarii isi strang din sat tot ce au dat imprumut, ca sa-i gaseasca Sarbatorile cu toate in gospodarie

- Femeile pun in apa in care se spala o nuca, pentru a fi sanatoase ca nuca, si un ban, ca sa fie bogate

- Gospodarii pun mana pe toate uneltele din curte, ca sa le foloseasca sanatosi si cu spor in noul an

- Tot de Craciun, se pune o potcoava in galeata cu apa si apoi apa este data la vite, ca sa fie tari ca fierul

- Cat tin zilele de Craciun, furca de tors este ascunsa, fiindca se crede ca cel care o va vedea ar putea fi muscat de un sarpe lung si gros ca furca

- In ziua de Craciun painea se asaza sub masa pentru noroc, iar sub fata de masa se pune pleava de grau, pentru belsug

- Impotriva deochiului si farmecelor, in cele patru colturi ale mesei se pun usturoi si seminte de mac

- Pentru a-l visa pe cel ursit, fetele pun tot felul de mancaruri sub geam, existand credinta ca ursitul va veni sa guste din ele si astfel il vor vedea