Traditii si superstitii de Anul Nou. Ce trebuie sa faci ca sa ai noroc

In ultima zi din an nu se imprumuta bani, nu se face curat in casa si nici nu e bine sa se lase cu cearta cu cei dragi - acestea sunt doar cateva dintre numeroasele superstitii si obiceiuri de care romanii tin cont de Anul Nou.

Haideti sa le luam pe rand.

In ultima zi din an, 31 decembrie, este bine sa te abtii de la curatenie, datul cu matura si nici nu e bine sa duci gunoiul, pentru ca dai afara din casa belsugul si norocul.

De asemenea, se spune ca nu este bine nici sa tai ceva in ziua de 31 decembrie, pentru ca iti "tai" norocul.

Pana in ultima zi a anului este indicat sa iti achiti toate datoriile, ca sa ai bani totul anul care vine. In plus, pe 31 decembrie se spune ca nu este bine sa imprumuti bani pentru ca vei fi "sarac" tot anul.

Noaptea de Revelion

Petrece cat de tare poti, se spune ca zgomotul alunga spiritele rele. La petrecerea care marcheaza trecerea dintre ani se spune ca e bine sa te imbraci cu ceva nou si, neaparat, sa ai cel putin un articol vestimentar de culoare rosie! Asa te asiguri ca vei avea parte de iubire tot anul care vine.

O alta superstitie de care tin cont romanii este cea conform careia la miezul noptii, usa casei trebuie sa fie deschisa, pentru a lasa anul vechi sa iasa, iar pe cel nou sa intre.

Totodata, o alta datina spune ca la momentul trecerii dintre ani este bine sa ai in buzunar bani, pentru a avea belsug in noul an.

In plus, traditia spune ca e bine ca la miezul noptii sa ne punem in gand o dorinta si sa intampinam anul ce vine cu sperante mari.

Nu este de neglijat nici sarutul cu persoana iubita la momentul trecerii dintre ani, pentru a avea parte de noroc in dragoste in anul nou.

Prima zi din noul an

Potrivit unei superstitii, prima persoana care va trece pragul casei in prima zi din an este foarte importanta, intrucat daca este barbat, noul an va fi plin de noroc. In schimb, daca va fi o femeie, se spune ca veti avea parte de ghinion.

O alta traditie sustine ca daca persoana respectiva este blonda sau roscata, aceasta va aduce ghinion, in timp ce brunetele aduc noroc.

De asemenea, potrivit traditiei, nu este bine sa plangi pe 1 ianuarie, intrucat vei avea parte de un an plin cu evenimente triste.

In perioada anului nou, colindele sunt si ele destul de importante, astfel ca e indicat ca in prima zi din noul an sa primiti colindatorii, care, pentru noroc, vor arunca cu orez.

Un an nou fericit!