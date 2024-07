Astronautul Edwin Aldrin a vazut un OZN pe Luna, in timpul misiunii Apollo? (Video)

Visul omenirii de a ajunge pe un alt corp din spatiu s-a implinit pe 20 iulie 1969 cand astronautii americani au pasit pe Luna. Edwin Aldrin, al doilea om care a pus piciorul pe Luna, a declarat ca el a observat un obiect zburator neidentificat in timpul misiunii Apollo 11.

Aldrin, in varsta de 84 de ani, a fost reticent in a descrie aparitia neobisnuita ca pe o nava extraterestra, chiar daca el crede ca exista alte forme de viata in spatiu, potrivit The Telegraph.

"Am observat o lumina pe fereastra care parea sa fie in miscare alaturi de noi. Au fost multe alte explicatii de ce ar putea fi, in afara de o nava a altei tari sau dintr-o alta lume - a fost ori racheta de care ne separasem ori cele patru panouri pe care le-am aruncat departe, atunci cand am extras modulul si eram fata in fata cu cele doua nave spatiale", a spus Aldrin.

Atunci cand Aldrin a dezvaluit pentru prima data aparitia, afirmatiile sale au declansat acuzatii ca ar fi existat o operatiune de a acoperi totul, de la cei care cred in OZN-uri.

Dar el a ramas neutru in declaratii. "Observatiile extraordinare necesita dovezi extraordinare. Ar putea exista extraterestri in galaxia noastra Calea Lactee, dar acolo sunt miliarde de alte galaxii.

Probabilitatea este aproape sigura ca exista viata undeva in spatiu. Nu a fost remarcabil, special, neobisnuit, ca viata de pe Pamant sa evolueze treptat, incet, pana unde suntem astazi", a declarat fostul astronaut american.

In legatura cu proiectul Mars One realizat de o companie privata, Aldrin a spus ca planurile acesteia de a trimite oameni pe planeta rosie trebuie sa ia in calcul si posibilitatea ca astronautii sa-si petreaca tot restul vietii acolo.

