Al doilea Pamant, gasit langa o stea portocalie?

Se pare ca astronomii au gasit o alta planeta care permite dezvoltarea vietii. Aceasta se afla la distanta de 36 de ani-lumina de noi.

Numele noii planete locuibile este HD 5512 b, scrie MSNBC. Ea are o masa de cel putin 3,6 ori mai mare decat cea a Terrei si se invarte in jurul unei stele portocalii, in constelatia Vela.

In materialul publicat de doi specialisti in astrofizica - Lisa Kaltenegger, de la Centrul de Astrofizica Harvard-Smithsonian, si Francesco Pepe, de la Universitatea din Geneva - se propune analizarea posibilitatii existentei vietii pe aceasta planeta, in functie de mai multi factori. Acestia sunt parametrii orbitali, cat de multa radiatie primeste planeta de la steaua ei, dar si tipul atmosferei ei.

Steaua acesteia este mai putin luminoasa decat Soarele, iar planeta efectueaza o rotatie completa in jurul ei in 58,4 zile pamantene.

Pentru studierea atmosferei ei, astronomii au nevoie de un telescop mai mare. Astfel, s-ar obtine o imagine directa a planetei, iar specialistii ar putea determina si daca deasupra ei se formeaza nori. Un telescop optim ar fi unul situat in spatiu, care sa aiba si dimensiunile corepunzatoare, se mentioneaza in articolul aparut in revista "Astronomy and Astrophysics".

Deocamdata se crede ca HD 85512 b are o atmosfera asemanatoare cu cea a Pamantului, care contine vapori de apa, dioxid de carbon si nitrogen. Daca se va dovedi ca lucrurile stau asa, iar norii se pot forma, atunci exista sanse ca planeta sa fie locuibila.