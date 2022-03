Asta ne asteapta si pe noi? Cum a ramas "geamana Terrei" fara atmosfera

Despre planeta Kepler-438b s-a spus ca este "geamana Terrei", ea facand parte dintr-un grup mic de planete care intrunesc conditiile favorabile vietii. Insa Kepler-438b a fost exclusa din acest grup, dupa ce oamenii de stiinta au descoperit ca planeta e parjolita periodic de o stea pitica rosie, soarele sau.

De altfel, acesta este si motivul pentru care a ramas fara atmosfera, devenind de nelocuit, spun oamenii de stiinta citati de Daily Mail.

Descoperirea a fost facuta recent de cercetatori de la Universitatea Warwick, care au ajuns la aceasta concluzie in urma observatiilor facute cu ajutorul lui Kepler, apartinand NASA.

Iata cum va arata sfarsitul Pamantului: O stea isi "vaporizeaza" planetele, distrugand un sistem solar

Si soarele nostru se manifesta la fel, insa atacurile asupra planetei Kepler-438 sunt de 10 ori mai puternice decat cele mai intense observate de cand Soarele este analizat.

Pamantul este momentan protejat de vanturile solare si de aceste atacuri prin scutul sau magnetic numit magnetosfera.

In ultimii 200 de ani, acest camp, atat de important pentru viata pe Terra, s-a slabit cu 15%, estimeaza oamenii de stiinta.

Planeta Kepler-438b se afla in constelatia Lyra, la circa 470 de ani-lumina fata de Pamant, fiind similara cu acesta atat in ceea ce priveste marimea, cat si temperatura. Se afla insa la o distanta mult mai mica fata de steaua sa comparativ cu Terra.

La inceputul acestui an, Kepler-438b a fost inclusa de NASA intr-o lista de opt planete asemanatoare Pamantului, care ar putea sustine viata. Acum, sperantele oamenilor de stiinta se afla in cele sapte planete ramase, mai cu seama in Kepler-296e, ale carei conditii "nu sunt incompatibile cu viata".

