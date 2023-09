Astronomii sunt intrigati - Pluto e mai enigmatic dacat se credea

Cele mai recente fotografii cu Pluto si satelitii sai ridica noi semne de intrebare. Pe una dintre lunile sale, Charon, apar mai multe pete intunecate.

Petele formeaza o banda de-a lungul ecuatorului. Fiecare pata misterioasa masoara circa 450 de kilometri in diametru, adica sunt de marimea statului american Missouri, cu putin mai mici decat Romania.

"E un puzzle - nu stim ce sunt acele pete si abia asteptam sa aflam", a declarat Alan Stern, din cadrul Southwest Research Institute in Boulder, Colorado, relateaza Business Insider.

Partea buna e ca nu avem foarte mult timp de asteptat, pentru ca, dupa noua ani, in mai putin de doua saptamani, vom avea cea mai apropiata imagine cu Pluto.

In 14 iulie, New Horizons va trimite fotografii cu suprafata lui Pluto, fotografii ce nu vor semana cu nimic din ce-am vazut pana in prezent.

Misiunea New Horizons a demarat in 2006, insa abia anul acesta au fost surprinse niste imagini in care Pluto chiar seamana cu o planeta. In aprilie, o imagine realizata cu Pluto a oferit primele informatii legate de suprafata sa, putandu-se vedea o zona luminoasa, ce ar putea fi un pol arctic.

Bizarerie in cosmos: De ce se comporta lunile lui Pluto ca niste pusti cu toane (Video)

"E minunat sa vezi Pluto, un punct, asa cum se vede de pe Pamant, cum devine un loc real in fara ochilor tai", declarat atunci Alan Stern. Acesta mai afirma atunci ca devine clar ca Pluto are o "suprafata complexa".

Foto: NASA

Jumatatea lunii iulie mai vine cu o noutate: atunci, Soarele va disparea in spatele lui Pluto, moment in care se vor putea face niste observatii importante. Soarele va lumina atmosfera lui Pluto, NASA putand determina compozitia acestui corp ceresc.

Ads