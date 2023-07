Femeile care se parfumeaza sunt imorale, cred liderii Diyanet

Femeile care se parfumeaza sunt indecente, iar flirtul este echivalent cu adulterul, spun membrii Institutiei de stat pentru afaceri religioase din Turcia, Diyanet.

Respectiva institutie a publicat un articol in care condamna femeile care poarta podoabe, care se parfurmeaza sau care zambesc intr-un mod "incitant", relateaza The Guardian.

Invocandu-l pe profetul Mohamed, articolul spune ca femeile au obligatia sa se acopere si sa se comporte modest, ca sa evite sa provoace dorintele sexuale ale barbatilor.

"Femeile trebuie sa fie mai precaute, din moment ce ele au stimulente. Femeile care comunica cu barbati necunoscuti ar trebui sa vorbeasca intr-o maniera care nu va ridica suspiciuni in inima nimanui si cu o seriozitate si o demnitate care sa nu lase partea opusa sa inteleaga altceva, si nu trebuie sa isi arate podoabele si chipurile, care trebuie sa fie acoperite intr-o maniera eleganta", se arata in respectivul articol.

Asupra folosirii parfumului, in articol se mentioneaza ca "Inaltimea Sa, profetul Mohamed nu aprecia femeile care foloseau parfum cand paraseau casa si plecau sa se plimbe si considera ca au un comportament imoral".

Articolul a starnit controverse in Turcia, fiind aspru criticat atat de politicieni, cat si de opinia publica.

In timp ce unii jurnalisti turci considera ca afirmatiile din articol reflecta "o gandire foarte primitiva", liderul unui grup cultural feminist, Kizbes Aydin, crede ca recomandarile incita la violenta impotriva femeilor.

Dyianet a fost fondata in 1924, dupa abolirea califatului Otoman de catre Ataturk pentru a asigura ca practicarea Islamului nu incalca legile din constitutia laica a Turciei. Institutia are peste 70.000 clerici si, in 2006, a avut un buget anual de aproximativ 500.000 lire sterline.

