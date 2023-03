A fost descoperita cea mai apropiata gaura neagra de Pamant (Foto)

Cea mai apropiata gaura neagra de Terra a fost descoperita de astronomi la circa 1.000 de ani-lumina distanta de planeta noastra, conform unui studiu stiintific publicat miercuri.

Gaura neagra se afla pe orbita cu doua stele ce pot fi vazute cu ochiul liber din emisfera sudica, a anuntat in jurnalul Astronomy & Astrophysics echipa de cercetatori, condusa de Thomas Rivinius de la Observatorul European Austral (European Southern Observatory - ESO) cu sediul in Germania, citat de agentia DPA.

"Acest sistem contine cea mai apropiata gaura neagra de Pamant cunoscuta", a spus Rivinius, citat intr-un comunicat emis de ESO.

Datorita apropierii lor similare, cele doua stele companioane ale gaurii negre pot fi observate in conditii de intuneric si cer senin din emisfera sudica, fara ajutorul instrumentelor, a explicat ESO.

Galaxia noastra, Calea Lactee, are un diametru de aproximativ 120.000 de ani-lumina. Un an-lumina este echivalent cu distanta strabatuta de lumina pe parcursul unui an. Din punct de vedere tehnic, gaurile negre sunt invizibile, deoarece densitatea lor si fortele gravitationale rezultate sunt atat de mari, incat nici macar lumina nu o pot lasa sa scape.

Oamenii de stiinta au dezvoltat un mod de observare a siluetelor unor gauri negre folosind radiotelescopul pentru a detecta razele X emise de materia pe care o absorb.

In acest caz, insa, nou descoperita gaura neagra este cu adevarat invizibila, deoarece in prezent nu absoarbe materie din spatiul inconjurator.

Unele gauri negre sunt active, in timp ce altele sunt adormite, cum este cazul acesteia, si pot fi detectate prin intermediul efectului lor gravitational asupra stelelor din apropiere.

Astronomers find closest #black #hole to Earth

A team of astronomers from the European Southern Observatory (ESO) and other institutes has discovered a black hole lying just 1000 light-years from Earth.https://t.co/vr5MFLreOJ pic.twitter.com/hEuXUXn2Jb