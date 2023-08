Astronautul care a spus ca a crescut 9 centimetri in trei saptamani in spatiu s-a inselat - care este adevarul

Astronautul japonez Norishige Kanai care a anuntat ca a crescut noua centimetri in timpul sederii sale pe Statia Spatiala Internationala (ISS) ca urmare a lipsei gravitatii a transmis apoi ca s-a inselat.

"Imi pare rau ca am transmis o stire falsa", a revenit Norishige Kanai cu un mesaj pe Twitter, citat de BBC.

Acesta a adaugat ca in realitate a crescut doar doi centimetri si ca a fost o greseala de masurare.

Mesajul sau initial, in care anunta ca a crescut noua centimetri in trei saptamani, a starnit o adevarata dezbatere pe Internet, multe persoane notand ca astronautii ar creste intre 2 si 5 cm in spatiu.

Faptul ca astronautii cresc in inaltime se intampla pentru ca tesutul cartilaginos se modifica in conditii de imponderabilitate. Practic, tesutul cartilaginos al discurilor intervertebrale se lungeste si duce la o crestere in lungime a trunchiului, dupa cum au explicat specialistii.

A.G.