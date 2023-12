Ce tari ar avea cel mai mult de suferit in cazul impactului Terrei cu un asteroid?

Oamenii de stiinta au realizat un clasament al tarilor care ar fi cel mai afectate in cazul in care un asteroid ar cadea pe Pamant. E vorba despre tari care ar suferi pierderi catastrofale de vieti sau ar fi atat de mult afectate incat le-ar fi aproape imposibil sa-si mai revina.

Clasamentul este publicat la doar cateva zile distanta de momentul in care un asteroid cat un autobuz a trecut pe langa noi. Oamenii de stiinta incearca pesemne sa-si spele rusinea de a fi descoperit asteroidul foarte tarziu, confundandu-l initial cu gunoi spatial, conform Daily Mail, si de a fi anuntat gresit ora la care acesta urma sa treaca pe langa Terra, estimarea lor fiind gresita cu circa 3,5 ore.

Potrivit calculelor oamenilor de stiinta, tarile care ar avea cel mai mult de suferit in cazul in care un asteroid s-ar ciocni de Terra sunt, in ordine, China, Indonezia, India, Japonia, SUA, Filipine, Italia, Marea Britanie, Brazilia si Nigeria.

Chiar si tari mai mici, precum Suedia, se afla in pericol, din cauza efectelor care s-ar resimti la nivelul infrastructurii. Acesta lista a fost realizata de cercetatorii de la Universitatea Southampton, folosind un soft numit NEOimpactor, denumirea prescurtata de la Near Earth Object Programme, apartinand NASA.

In ceea ce priveste pierderile de vieti omenesti, cel mai grav afectate tari ar fi SUA, China, Indonezia, India si Japonia. In ceea ce priveste infrastructura, cele mai mari pierderi le-ar avea Canada, SUA, China, Japonia si Suedia.

Conform DailyGalaxy, un asteroid de circa 20 de km in diametru ar putea distruge toate plantele si animalele de pe Terra. Un astfel de asteroid se crede ca a fost responsabil pentru extinctia dinozaurilor in urma cu 65 de milioane de ani, mai precis unul cu un diametru de 16 kilometri, care a lovit Pamantul cu o forta de 100 de megatone, echivalentul bombei de la Hiroshima, resimtita de fiecare faptura de pe planeta.

Terra n-a avut parte de un astfel de eveniment recent in parte datorita campului gravitational al lui Jupiter, care limiteaza expunerea Terrei la asteroizi.

