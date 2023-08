Cel mai inalt munte din Caleea Lactee are 27 de kilometri inaltime (Video)

Cel mai inalt munte si vulcan care a fost observat pana acum in Calea Lactee se gaseste pe planeta Marte si se numeste Olympus Mons. Vulcanul are inaltimea de 27 de kilometri si este de trei ori mai inalt decat muntele Everest de pe Pamant.

Planeta Marte nu arata ca Pamantul, conform imaginilor capturate de catre sonda spatiala Phoenix, informeaza Daily Galaxy.

Suprafata planetei este formata din campii intinse, locuri mai intunecate, considerate "mari" si un scut vulcanic format din munti extrem de inalti.

Aici exista numeroase furtuni de praf si un munte de dimensiuni gigantice, numit Olympus Mons, cel mai inalt munte si vulcan din sistemul nostru solar.

Vulcanul are o inaltime de 27 de kilometri, de trei ori mai mult decat muntele Everest de pe Pamant. Acesta are o latime de 550 de kilometri si este flancat de stanci abrupte, iar zona craterelor are o lungime de 85 de kilometri, 60 de kilometri latime si 3 kilometri adancime.

Marginea exterioara a muntelui Olympus Mons are un povarnis de 6 kilometri inaltime, unic la vulcanii de pe planeta rosie. In anul 2004, statia orbitala Express a inregistrat imagini care arata vechi fluxuri de lava, pe coastele muntelui.

Bazandu-se pe dimensiunea craterului si pe suprafata pantei abrubte a vulcanului, geologii au estimat ca varsta acestuia ar fi de 115 milioane de ani, iar regiunea de la baza craterului ar avea doar 2 milioane de ani.

Dimensiunea extraordinara a muntelui Olympus Mons releva faptul ca in regiune nu exista placi tectonice. Muntele a fost observat de pe Pamant in secolul al XIX-lea. Confirmarea dimensiunilor muntelui Olympus Mons a fost facuta de catre sondele Mariner, una dintre ele Mariner 9 l-a fotografiat in anul 1972.

