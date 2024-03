Cum vede un astronaut revenirea pe Pamant: E dramatica. Abia dupa o saptamana simti ca esti normal

Astronautii Misha Kornienko si Scott Kelly s-au intors pe Pamant dupa 11 luni in spatiu, la bordul Statiei Spatiale Internationale (SSI). In acest context, Leroy Chiao, astronaut NASA din 1990 pana in 2005, cu patru misiuni in spatiu la activ, isi aminteste cat de dramatica este reintoarcerea pe Pamant.

Chiao a zburat de trei ori cu navete spatiale si o data a fost copilotul unei rachete Soyuz catre Statia Spatiala Internationala. In acel zbor, a fost comandant al Expeditiei 10, o misiune de sase luni si jumatate, a facut sase iesiri in spatiu, si a totalizat aproape 230 de zile in spatiu, scrie Space.

Sfarsitul unei misiuni importante a NASA: Scott Kelly si Mihail Kornienko, pe Pamant dupa 340 de zile in spatiu (Video)

"Chiar dupa o misiune in spatiu de 10-14 zile, intoarcerea este dramatica. Sistemul de echilibru este dat peste cap si te simti foarte ametit. Cand stai in picioare pentru prima data te simti de cinci ori mai greu decat te asteptai. Toate astea te nelinistesc si nu e neobisnuit sa te simti rau. Dupa un zbor cu o durata de sase luni sau mai mult, simptomele sunt mai intense.

Daca ai fost intr-un zbor scurt, te simti mai bine dupa o zi sau doua. Dupa un zbor lung insa, iti ia in general cam o saptamana, sau chiar mai multe, inainte sa simti ca esti normal. Tot ce vrei sa faci este sa zaci, pentru ca in acea pozitie nu te simti ametit. Dar pentru a-ti recapata echilibrul pana in punctul in care esti in stare sa faci exercitii fizice, trebuie sa te fortezi sa te deplasezi; activitatea fizica iti accelereaza recuperarea", spune el.

Insa, spune astronautul, "oamenii sunt remarcabil de adaptabili" si, spre exemplu, atunci cand pleaca intr-o calatorie in spatiu, invata cam intr-o saptamana sa se descurce in imponderabilitate. "Undeva, prin luna a treia sau a patra, incepi sa te gandesti ca nu te-ar deranja sa te intorci acasa. Insa, psihic, te-ai pregatit pentru o perioada mai lunga. Stii ca ai o data aproximativa de intoarcere si ti-ai stabilit astfel asteptarile. Astronautii au inalt simt al misiunii si nu permitem sa insistam pe acest gen de sentimente. Chiar daca Misha si Scott au zburat de doua ori mai mult decat mine, stiu ca au aceeasi opinie, si-au stabilit asteptarile, la fel cum as fi facut si eu", explica acesta.

Insa "anticiparea momentului intoarcerii creste pe masura ce te apropii de data respectiva".

"Sosirea echipajului care te inlocuieste este un moment de bucurie. Nu numai ca te bucuri sa iti vezi prietenii, dar te bucuri pentru ca asta inseamna ca poti sa pleci acasa. Abia astepti sa ii vezi pe cei dragi si sa te uiti in urma cu satisfactie la o misiune bine indeplinita", mai spune astronautul.

Chiao marturiseste si ca ii lipseste, cateodata, spatiul. "Cateodata, un pic. Dupa fiecare zbor scurt abia asteptam sa ma intorc acolo sus. Insa dupa zborul meu lung m-am simtit ca si cum am mancat mult si bine, satisfacator. Zece ani mai tarziu, sunt tot satisfacut. Insa suspectez ca nu va mai trece mult si voi incepe din nou sa ma simt flamand".

