Descoperire istorica: Stephen Hawking invoca "o noua forma de a privi Universul"

Celebrul fizician britanic Stephen Hawking a afirmat joi ca detectarea undelor gravitationale - ultima dintre predictiile facute de Albert Einstein in Teoria Relativitatii Generale care nu fusese dovedita practic - deschide calea "unei noi forme de a privi Universul", transmite EFE.

"Capacitatea de a le detecta (undele gravitationale) poate revolutiona astronomia", a declarat pentru BBC savantul de 74 de ani, expert in problemele legate de gaurile negre.

El a facut aceste aprecieri imediat dupa ce, intr-o conferinta de presa organizata la Washington, s-a anuntat ca undele gravitationale au fost observate pentru prima oara direct de catre oamenii de stiinta in cadrul experimentului LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory).

Depistarea acestor unde, semnalele lasate de marile cataclisme din Univers, constituie "prima dovada a unui sistem binar de gauri negre si prima observatie a unor gauri negre in fuziune", a explicat Stephen Hawkin.

"In afara de faptul ca se confirma Teoria Relativitatii Generale, putem spera sa vedem gaurile negre de-a lungul istoriei Universului. Am putea vedea chiar si vestigiile Universului primordial, in timpul Big Bang-ului" gratie undelor gravitationale, a estimat marele cosmolog.

