Descoperire senzationala despre Titan, luna planetei Saturn: De ce se aseamana foarte mult cu Pamantul

Titan, luna planetei Saturn, este mult mai asemanatoare planetei noastre decat se credea.

Oamenii de stiinta descoperisera, pana acum, ca cea mai mare si mai incetosata luna a lui Saturn este singurul obiect din sistemul solar, in afara de Pamant, care are rauri, cascade si mari, scrie The Huffington Post.

Ca si Pamantul, este mai mare decat Marte si are o suprafata stancoasa.

Acum, oamenii de stiinta au mai descoperit o trasatura comuna cu planeta noastra: vantul polar. Pe Titan, vantul polar e atat de puternic, incat scoate gazele din atmosfera corpului ceresc in spatiu.

Ceata ca pe Pamant pe cel mai mare dintre satelitii Saturn

"Trebuie sa intelegem mecanismele prin care Titan isi pierde atmosfera. Am dori sa intelegem asta mai bine in cazul lui Titan si al altor obiecte", a explicat Andrew Coates, profesor de fizica la University College London, conducatorul studiului.

"Insula magica" din sistemul solar care i-a uluit pe astronomi

Coates si colegii sai au descoperit ca gazul paraseste planeta dupa ce au analizat datele provenite de la sonda Cassini a NASA, care orbiteaza Saturn. Pe baza spectrului distinctiv al particulelor detectate, cercetatorii au conchis ca pe Titan sufla cu putere si pe suprafete extinse vantul polar.

