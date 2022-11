Inca un robot pe Marte

Dupa succesul misiunii Curiosity, care a costat 2,5 miliarde dolari si a ajuns pe planeta Marte la 6 august 2012, transmitand de acolo interesante date privind atat solul, cat si trecutul planetei, NASA intentioneaza sa trimita in aceeasi directie un al doilea robot martian, care sa preia noi mostre si sa le trimita pe Pamant.

Noul robot va fi o replica a celui anterior si va avea ca scop identificarea eventualelor forme de viata care au existat pe Planeta Rosie, in baza progamului ce se elaboreaza dupa primirea informatiilor de la actualul robot aflat deja acolo - informeaza tempsreel.nouvelobs.com.

Dupa cum declara oficialii de la NASA, utilizarea unor piese si modele probate pe naveta Curiosity va reduce costurile noii actiuni la 1,5 miliarde dolari, inclusiv cheltuielile privind lansarea.

Hotararea apare in contextul in care reducerile bugetare forteaza NASA sa renunte la o serie de misiuni americano-europene privind cercetarea amanuntita a solului martian, pana in anul 2020.

In acest sens, NASA conteaza pe o serie de colaborari chiar si cu Rusia, care dispune atat de experienta, cat si de unele aparate utile scopului propus.

Agentia Nationala de Stiinte a Statelor Unite si-a propus ca studierea esantioanelor de sol martian sa constituie una din prioritatile umatorului deceniu.

Actuala misiune Curiosity a fost lansata de pe cosmodromul de la Cap Canaveral la 26 noiembrie 2011, atingand solul martian la 6 august 2012.

Obiectivele sale prevad investigarea conditiilor climatice si geologice ale planetei, prelevarea probelor de sol, in vederea cercetarii eventualelor marturii de viata in trecut, precum si existenta apei.

In perspectiva, specialistii NASA au in vedere si cecetarea conditiilor pentru trimiterea in viitor a unui echipaj uman, capabil sa efectueze cercetari in detaliu, in cazul cand se vor putea crea conditiile unui sejur pe durata limitata.

Curiosity are o greutate de 899 kg (inclusiv 90 kg instrumente stiinifice), are 2,9 metri lungime, 2,7 metri latime si 2,2 metri inaltime. Este alimentata de un generator termoelectric cu radioizotopi, care a mai fost folosit cu rezultate bune in 1976, cu prilejul misunilor Viking 1 si Viking 2.

Robotul are un sistem de comunicatii radio direct cu Pamantul, semnalele sale putand ajunge la destinatie in 14 minute si 16 secunde.

In ceea ce priveste mobilitatea robotului pe terenul martian, el este echipat cu sase roti pe pneuri de cate 50 cm, fiecare putand fi actionate independent, pentru a permite deplasarea in conditiile cele mai convenabile cercetarii si prelevarii de probe.

Specialistii au calculat ca robotul are capacitatea sa urce dune de nisip cu panta pana la 12,5 grade, iar vehiculul se va putea situa pe un sol inclinat pana la 50 grade, fara sa se rastoarne, desi senzorii sunt prevazuti sa actioneze in cazul cand inclinatia a ajuns la 30 grade, pentru a nu o accentua.

Se prevede ca noul robot, a carui lansare nu este stabilita ca data, dar ar putea avea loc in 2013, sa aiba caracteristici asemanatoare. Programul sau de cercetare va fi mult imbunatatit, in baza datelor pe care in prezent inca le mai transmite Pamantului robotul existent.

