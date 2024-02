Japonezii cred ca am putea supravietui ca specie gratie spermei stocate in spatiu

Un experiment realizat recent de o echipa de oameni de stiinta japonezi incearca sa demonstreze ca, in caz de dezastru, am putea supravietui, ca specie, daca am construi banci de sperma in spatiu.

In cadrul studiului s-a aratat ca sperma congelata in conditii aproape de lipsa gravitatiei nu doar ca rezista, ci poate da viata.

Oamenii de stiinta care au luat parte la experiment spun ca, la un moment dat, am putea, cel putin in teorie, sa construim pe Luna banci de sperma, unde sa stocam material genetic, fapt ce ar putea contribui la salvarea speciei, in caz de dezastru.

In cadrul experimentului, o echipa de cercetatori de la Universitatea nipona Yamanashi a trimis in spatiu mostre congelate de sperma, luate de la soareci. Acestea au fost pastrate pe Statia Spatiala Internationala timp de 9 luni, dupa care au fost retrimise pe Pamant.

Readuse la temperatura camerei, acestea, desi afectate de radiatiile din spatiu, au reusit sa-si faca treaba si sa duca la nasterea unor cobai, informeaza BBC.

Analiza genetica a nou-nascutilor a aratat ca ADN-ul lor a avut putin de suferit. Cobaii au ajuns la maturitate, iar Cativa dintre acestia chiar au devenit parinti, la randul lor.

Totusi, spun oamenii de stiinta, experimentul nu dovedeste ca mamiferele sau oamenii ar putea sa traiasca permanent si sa se reproduca in spatiu.

