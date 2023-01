La noapte, cea mai lunga eclipsa de Luna din acest secol - vezi la ce ora

Cea mai lunga eclipsa totala de Luna din acest secol, vizibila de pe intreg teritoriiul Romaniei, are loc in noaptea de miercuri spre joi, incepand cu ore 21:22.

Eclipsa va fi vizibila cu ochiul liber si din partea estica a Africii, din Estul Mijlociu, Asia centrala si vestul Australiei, nu si din SUA, conform Daily Mail.

Luna va capata culori diverse, de la portocaliu-caramiziu pana la rosu inchis ori chiar maroniu, in functie de gradul de poluare a atmosferei, a declarat, pentru Ziare.com, Valentin Grigore, presedintele Societatii Astronomice Romane de Meteori (SARM).

Nuanta sa va fi una rosiatica daca atmosfera este incarcata cu particule de praf, a explicat Valentin Grigore, pentru Ziare.com. "Cateodata, culoarea Lunii in timpul eclipsei este si un indiciu al calitatii atmosferei", a mai spus acesta.

"Eclipsa aceasta va fi cea mai lunga din secolul XXI in Romania. Va dura o ora si 40 de minute. De obicei, eclipsele dureaza in jur de o ora. Aceasta este o eclipsa foarte lunga si, in timpul ei, Luna se va colora. Va avea diverse culori: portocaliu, rosu deschis, rosu inchis, caramiziu sau chiar maro spre negru", a declarat presedintele SARM.

"Pe 15 iunie, Luna rasare la ora 21:00. In acel moment este deja intrata in penumbra Pamantului, dar este mai putin sesizabil de catre cineva neavizat. La ora 21:22 va incepe umbra sa intre pe toata suprafata Lunii si o va tot acoperi pana la ora 22:22, cand Luna va fi complet acoperita. Va tine o ora si 40 de minute. O sa iasa din umbra imediat dupa miezul noptii, pe la 00:12, iar umbra va parasi complet discul Lunii pe la 01:02", sustine Valentin Grigore.

El a mai spus ca aceasta eclipsa este speciala si datorita pozitiei Lunii pe bolta cereasca.

"Este o eclipsa speciala si pentru la Luna se afla foarte jos si nu se va ridica mai mult de 10-15 grade. Un alt element foarte interesant este ca Luna se va afla in Calea Lactee. In timpul eclipsei de luna este singurul moment in care putem sa vedem Luna in intregime inconjurata de Calea Lactee. Pentru ca, altfel, Luna fiind atat de stralucitoare, Calea Lactee nu se mai vede. De aceasta data luna se va vedea in toata splendoarea ei", a mai explicat astronomul.

